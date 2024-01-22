Zeki Müren Hakkındaki İddialarıyla Ortalığı Karıştıran Bülent Ersoy'a Bir Tepki de Cemil İpekçi'den Geldi!

'Ağzı olan konuşur 'diye bir söz vardır. Bu günlerde herhalde asıl kıskanç ve egosu tavan yapmışlar da böylesi bir daha gelemeyecek Sanat güneşimize laf atıyorlar Açtırmasınlar ağzımı, söyletmesinler onların asıl yüzünü.Vah ki vah. Böylesi kıymetli rahmete kavuşmuş sanatçımız için laf etmek haddini bilmemek, kendinin aslını unutmaktır bence.' ifadelerini kullandı.