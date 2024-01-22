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Zeki Müren Hakkındaki İddialarıyla Ortalığı Karıştıran Bülent Ersoy'a Bir Tepki de Cemil İpekçi'den Geldi!

Zeki Müren Hakkındaki İddialarıyla Ortalığı Karıştıran Bülent Ersoy'a Bir Tepki de Cemil İpekçi'den Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
22.01.2024 - 20:04

Geçtiğimiz günlerde sanat güneşimiz Zeki Müren hakkındaki acımasız iddialarıyla ortalığı karıştıran Bülent Ersoy'a bir tepki de Cemil İpekçi'den geldi. Detaylar 👇

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Dünya Güzellerim Masada başladığından beri gündemden bir an olsun düşmeyen Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Zeki Müren açıklamalarıyla ağızları açık bırakmıştı.

Dünya Güzellerim Masada başladığından beri gündemden bir an olsun düşmeyen Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Zeki Müren açıklamalarıyla ağızları açık bırakmıştı.

Bugüne kadar konu ne zaman Zeki Müren olsa kendisini yere göğe sığdıramadığı cümleler kuran Bülent Ersoy, bir anda hiç beklenmedik bir hamlede bulunarak Zeki Muren'in kıskançlığından öldüğünü iddia etti.

Bugüne kadar konu ne zaman Zeki Müren olsa kendisini yere göğe sığdıramadığı cümleler kuran Bülent Ersoy, bir anda hiç beklenmedik bir hamlede bulunarak Zeki Muren'in kıskançlığından öldüğünü iddia etti.

Ayrıca Zeki Müren'in, kendisini kast ederek "Allahım bu Japonun canını al" duları ettiğini, çalışanlarını nafakaya çektiğini ve acımasız biri olduğunu da eklemişti.

Ayrıca Zeki Müren'in, kendisini kast ederek "Allahım bu Japonun canını al" duları ettiğini, çalışanlarını nafakaya çektiğini ve acımasız biri olduğunu da eklemişti.

Tepkiler çığ gibi büyüdü, Bülent Ersoy'un ani bir karar değişiklikliyle Zeki Müren'i karalamasına anlam verilemedi.

Kaçıranlarınız için Zeki Muren'in kuzenine ulaşmış, Özlem Güner'le Bülent Ersoy'un iddiaları hakkında konuşmuştuk:

Ardından, bir zamanlar "Divam"dan başka bir şey demeyen Yılmaz Morgül de şu sıralar arasının kötü olduğu Bülent Ersoy'a Zeki Muren iddiaları sebebiyle çıkışmıştı.

Ardından, bir zamanlar "Divam"dan başka bir şey demeyen Yılmaz Morgül de şu sıralar arasının kötü olduğu Bülent Ersoy'a Zeki Muren iddiaları sebebiyle çıkışmıştı.

Merak edenleriniz için, onun detaylarından da bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz günlerde tepki gösteren usta isimlere bir yenisi eklendi. Instagram hesabından Zeki Müren paylaşımında bulunan Cemil İpekçi,

Geçtiğimiz günlerde tepki gösteren usta isimlere bir yenisi eklendi. Instagram hesabından Zeki Müren paylaşımında bulunan Cemil İpekçi,

'Ağzı olan konuşur 'diye bir söz vardır. Bu günlerde herhalde asıl kıskanç ve egosu tavan yapmışlar da böylesi bir daha gelemeyecek Sanat güneşimize laf atıyorlar Açtırmasınlar ağzımı, söyletmesinler onların asıl yüzünü.Vah ki vah. Böylesi kıymetli rahmete kavuşmuş sanatçımız için laf etmek haddini bilmemek, kendinin aslını unutmaktır bence.' ifadelerini kullandı.

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Konuyla ilgili DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'a da konuşan Cemil İpekçi ayrıca, "Asıl Bülent Ersoy, sanat güneşini taklit ederdi, kıskanırdı. Zeki Müren zaten kimse ile kıyaslanamaz. O Müzeyyen Senar ile sahnelerde devrim yapmış bir duayendir. Onlar olmasa hala sahnede ellerinde bir mendil şarkı söylüyorlardı." açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'a da konuşan Cemil İpekçi ayrıca, "Asıl Bülent Ersoy, sanat güneşini taklit ederdi, kıskanırdı. Zeki Müren zaten kimse ile kıyaslanamaz. O Müzeyyen Senar ile sahnelerde devrim yapmış bir duayendir. Onlar olmasa hala sahnede ellerinde bir mendil şarkı söylüyorlardı." açıklamasında bulundu.

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