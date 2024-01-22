Zeki Müren Hakkındaki İddialarıyla Ortalığı Karıştıran Bülent Ersoy'a Bir Tepki de Cemil İpekçi'den Geldi!
Zeki Müren Hakkındaki İddialarıyla Ortalığı Karıştıran Bülent Ersoy'a Bir Tepki de Cemil İpekçi'den Geldi!
Geçtiğimiz günlerde sanat güneşimiz Zeki Müren hakkındaki acımasız iddialarıyla ortalığı karıştıran Bülent Ersoy'a bir tepki de Cemil İpekçi'den geldi. Detaylar 👇
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Dünya Güzellerim Masada başladığından beri gündemden bir an olsun düşmeyen Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Zeki Müren açıklamalarıyla ağızları açık bırakmıştı.
Bugüne kadar konu ne zaman Zeki Müren olsa kendisini yere göğe sığdıramadığı cümleler kuran Bülent Ersoy, bir anda hiç beklenmedik bir hamlede bulunarak Zeki Muren'in kıskançlığından öldüğünü iddia etti.
Ayrıca Zeki Müren'in, kendisini kast ederek "Allahım bu Japonun canını al" duları ettiğini, çalışanlarını nafakaya çektiğini ve acımasız biri olduğunu da eklemişti.
Ardından, bir zamanlar "Divam"dan başka bir şey demeyen Yılmaz Morgül de şu sıralar arasının kötü olduğu Bülent Ersoy'a Zeki Muren iddiaları sebebiyle çıkışmıştı.
Geçtiğimiz günlerde tepki gösteren usta isimlere bir yenisi eklendi. Instagram hesabından Zeki Müren paylaşımında bulunan Cemil İpekçi,
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Konuyla ilgili DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'a da konuşan Cemil İpekçi ayrıca, "Asıl Bülent Ersoy, sanat güneşini taklit ederdi, kıskanırdı. Zeki Müren zaten kimse ile kıyaslanamaz. O Müzeyyen Senar ile sahnelerde devrim yapmış bir duayendir. Onlar olmasa hala sahnede ellerinde bir mendil şarkı söylüyorlardı." açıklamasında bulundu.
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