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Bir Şeyler Fırlatma Modası Bitti Diyorduk ki Edis'in Konserinde Sahneye İç Çamaşırı Fırlatıldı!

Bir Şeyler Fırlatma Modası Bitti Diyorduk ki Edis'in Konserinde Sahneye İç Çamaşırı Fırlatıldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.01.2024 - 18:48

Sevilen şarkıcı Edis'in İzmir'de konser verdiği anlarda 'yok artık' dedirten cinsten bir olay yaşandı. Sosyal medyada yayınlan bir konser kesitinde sahneye sütyen atıldığı görüldü.

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Sahnede konser veren şarkıcılar bir dönem kabus gibi anlar yaşıyordu. Seyirciler tarafından her türlü cismin sahneye atılması epey tartışma konusu olmuştu.

Sahnede konser veren şarkıcılar bir dönem kabus gibi anlar yaşıyordu. Seyirciler tarafından her türlü cismin sahneye atılması epey tartışma konusu olmuştu.

Çakmaktan sigaraya, elmadan cep telefonuna kadar sayısız birçok şeyin fırlatıldığı sahnelerde bazen bu yüzden gerginlik de çıkmıştı.

Çakmaktan sigaraya, elmadan cep telefonuna kadar sayısız birçok şeyin fırlatıldığı sahnelerde bazen bu yüzden gerginlik de çıkmıştı.

Hatta belki hatırlıyorsunuzdur; Teoman'a da condom atılmış, kendisine gelen bu condomu balon gibi şişirerek seyircinin üzerine attmıştı.

Hatta belki hatırlıyorsunuzdur; Teoman'a da condom atılmış, kendisine gelen bu condomu balon gibi şişirerek seyircinin üzerine attmıştı.

Bu olayların bir yenisi de şarkılarıyla gönülleri fetheden Edis'in konserinde yaşandığı anlar viral oldu. 9 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Sahnesi'nde konser veren ünlü şarkıcının sahnesinde "pes" dedirten anlar yaşanmıştı.

Bu olayların bir yenisi de şarkılarıyla gönülleri fetheden Edis'in konserinde yaşandığı anlar viral oldu. 9 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Sahnesi'nde konser veren ünlü şarkıcının sahnesinde "pes" dedirten anlar yaşanmıştı.

Konser anında hayranlardan biri Edis şarkı söylerken sütyenini fırlattı.

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