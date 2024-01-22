Bir Şeyler Fırlatma Modası Bitti Diyorduk ki Edis'in Konserinde Sahneye İç Çamaşırı Fırlatıldı!
Bir Şeyler Fırlatma Modası Bitti Diyorduk ki Edis'in Konserinde Sahneye İç Çamaşırı Fırlatıldı!
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Sahnede konser veren şarkıcılar bir dönem kabus gibi anlar yaşıyordu. Seyirciler tarafından her türlü cismin sahneye atılması epey tartışma konusu olmuştu.
Çakmaktan sigaraya, elmadan cep telefonuna kadar sayısız birçok şeyin fırlatıldığı sahnelerde bazen bu yüzden gerginlik de çıkmıştı.
Hatta belki hatırlıyorsunuzdur; Teoman'a da condom atılmış, kendisine gelen bu condomu balon gibi şişirerek seyircinin üzerine attmıştı.
Bu olayların bir yenisi de şarkılarıyla gönülleri fetheden Edis'in konserinde yaşandığı anlar viral oldu. 9 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Sahnesi'nde konser veren ünlü şarkıcının sahnesinde "pes" dedirten anlar yaşanmıştı.
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