Ece Erken'in Eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Katili Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
Ece Erken'in Eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Katili Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
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27 Ocak 2022'de Yeşilköy'deki restoranda ateşli silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar açıklandı.
Mahmutyazıcıoğlu'na ateş eden Kadir Yasak, müebbet hapis ile kasten yaralama, yağma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
27 Ocak 2022'de Yeşilköy'deki bir restoranda gerçekleşen saldırının detaylarını içeren 61 sayfalık Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesine göre, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğü, Murat Bilmez'in yaralandığı belirtiliyor.
İddianamede, sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil'in, Suphi Malgaz'dan istedikleri parayı alamayınca Mahmutyazıcıoğlu'na düşmanlık besledikleri, Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk'ün ise Ali Yasak'ın yeğenlerini kullanarak yağmaya teşvik ettikleri ifade ediliyor.
Mahmutyazıcıoğlu'nun Malgaz'a yardım ettiği ve parayı ondan devraldığı, ancak sanıkların bu parayı alamayınca cinayeti işledikleri belirtiliyor. Olay günü sanıkların restorana geldiği ve Kadir Yasak'ın Mahmutyazıcıoğlu ve Bilmez'e ateş ettiği, sanıkların olay yerinden kaçtığı anlatılıyor.
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İddianamede, Abdulkadir Kara, Ali Yasak ve diğer 6 sanık hakkında çeşitli suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl 9 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk için de benzer suçlardan aynı ceza talep ediliyor.
9 sanık hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla, Batuhan Aldatmaz'a ise ek olarak "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
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