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Ünlü Şarkıcı Drake'in Son Zamanlarda Adeta Bir Influencer Gibi Paylaşımlar Yapması Gündem Oldu!

Ünlü Şarkıcı Drake'in Son Zamanlarda Adeta Bir Influencer Gibi Paylaşımlar Yapması Gündem Oldu!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 19:14

Ünlü şarkıcı Drake, hem şarkılarıyla hem de birbirinden ilginç magazin olaylarıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Başarılı şarkıcı bu sefer de Instagram'da adeta bir infleuncer gibi vloglar paylaşmasıyla çok konuşuldu!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/chelseastewa...
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Aramızda başarılı şarkıcı Drake'i bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi hem sanatıyla hem de magazin olaylarıyla adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.

Aramızda başarılı şarkıcı Drake'i bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi hem sanatıyla hem de magazin olaylarıyla adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.

Öyle ki Drake, zaman zaman Instagram hesabını tam bir 'influencer' kıvamında kullandığına da şahit oluyoruz.

Milyonlarca izlenen bu vloglar sayesinde Drake'i daha yakından tanıyoruz. Durum böyle olunca da başarılı şarkıcı bu işin peşini bırakmıyor desek yeridir.

Milyonlarca izlenen bu vloglar sayesinde Drake'i daha yakından tanıyoruz. Durum böyle olunca da başarılı şarkıcı bu işin peşini bırakmıyor desek yeridir.

Örneğin geçtiğimiz günlerde bir vlog daha paylaştı. Bu video nedeniyle birçok kullanıcı Drake'i tam anlamıyla yerdi.

Bir kullanıcı Drake'in sosyal medya hesabını adeta bir 'influencer' gibi kullanmasında hemfikir.

Bir kullanıcı Drake'in sosyal medya hesabını adeta bir 'influencer' gibi kullanmasında hemfikir.
twitter.com
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"Influencer Drake'i seviyorum."

"Influencer Drake'i seviyorum."

"Drake 'influencer' döneminde."

"Drake 'influencer' döneminde."
twitter.com

"Zengin bir şekilde bakım."

"Zengin bir şekilde bakım."

"Gerçek gösterişli."

"Gerçek gösterişli."

"Bu yüz ifadesini yapmasına gerek yoktu."

"Bu yüz ifadesini yapmasına gerek yoktu."
twitter.com
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"Tripod'u falan her şeyi hazırlamış..."

"Tripod'u falan her şeyi hazırlamış..."

Siz neler düşünüyorsunuz Drake'in bu konsepti hakkında? Yorumlarda buluşalım!

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