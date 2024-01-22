Ünlü Şarkıcı Drake'in Son Zamanlarda Adeta Bir Influencer Gibi Paylaşımlar Yapması Gündem Oldu!
Ünlü Şarkıcı Drake'in Son Zamanlarda Adeta Bir Influencer Gibi Paylaşımlar Yapması Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/chelseastewa...
Ünlü şarkıcı Drake, hem şarkılarıyla hem de birbirinden ilginç magazin olaylarıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Başarılı şarkıcı bu sefer de Instagram'da adeta bir infleuncer gibi vloglar paylaşmasıyla çok konuşuldu!
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Aramızda başarılı şarkıcı Drake'i bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi hem sanatıyla hem de magazin olaylarıyla adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.
Milyonlarca izlenen bu vloglar sayesinde Drake'i daha yakından tanıyoruz. Durum böyle olunca da başarılı şarkıcı bu işin peşini bırakmıyor desek yeridir.
Bir kullanıcı Drake'in sosyal medya hesabını adeta bir 'influencer' gibi kullanmasında hemfikir.
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"Influencer Drake'i seviyorum."
"Drake 'influencer' döneminde."
"Zengin bir şekilde bakım."
"Gerçek gösterişli."
"Bu yüz ifadesini yapmasına gerek yoktu."
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"Tripod'u falan her şeyi hazırlamış..."
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