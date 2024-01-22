Barbie'nin Ken'i Ryan Gosling, Kızlarının Barbie Filmini İzlemesini Neden İstemiyor?

2023 yılında izleyicilerle buluşan Barbie filmi gişe rekorları kırmıştı. Oppenheimer'la kafa kafaya gişe performansı gösteren Barbie filminin yıldızı Ryan Gosling de 'Ken' karakteriyle ne çok konuşulan isimlerden bir tanesi olmuştu. Gelin görün ki Ryan Gosling, kızlarının Barbie filmini izlemesini istemiyormuş. Peki neden?

Gelin beraber bakalım.👇