Barbie'nin Ken'i Ryan Gosling, Kızlarının Barbie Filmini İzlemesini Neden İstemiyor?
Barbie'nin Ken'i Ryan Gosling, Kızlarının Barbie Filmini İzlemesini Neden İstemiyor?
Kaynak: https://www.buzzfeednews.com/article/...
2023 yılında izleyicilerle buluşan Barbie filmi gişe rekorları kırmıştı. Oppenheimer'la kafa kafaya gişe performansı gösteren Barbie filminin yıldızı Ryan Gosling de 'Ken' karakteriyle ne çok konuşulan isimlerden bir tanesi olmuştu. Gelin görün ki Ryan Gosling, kızlarının Barbie filmini izlemesini istemiyormuş. Peki neden?
Gelin beraber bakalım.👇
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Aramızda yer aldığı klasik filmlerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Ryan Gosling'i bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz.
Hatırlarsanız Ryan Gosling, geçtiğimiz sene yer aldığı Barbie filmiyle de gündeme gelmişti.
2022 yılında The Tonight Show'a konuşan Gosling, Greta'nın da projede yer almasıyla bu teklifi kabul etmişti.
Sonrasında People'a konuşan başarılı oyuncu, senaryoyu ilk okuduğunda neden bu projede istendiğini de pek anlayamamış.
Bunun aksine kızları Esmeralda ve Amada'nın Barbie evrenine de yoğun bir ilgisi var olduğunu söylüyor Gosling.
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Buna rağmen ünlü oyuncu rol aldığı Barbie filmini kızlarının izlemesine izin vermiyor. Bunun sebebi de gerçek hayattaki Barbie oyuncaklarının her birinin farklı bir hikayeye, isme ve konuma sahip olmasıymış.
"Babamı 'Ken' karakterinde izlemeli miyim bilmiyorum. Bir babanın bunu yapması için en uygun yaş hangisidir bilmiyorum. Oldukça ilginç duruyor."
Fakat kızları perde arkasında Ryan Gosling'i izlemişler. Hem de "I'm Just Ken"i seslendirirken...
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