Ünlü Rapçi Nicki Minaj'ın Albüm Tanıtımlarında Yapay Zekayla Üretilmiş Görseller Kullanması Hayranlarını Üzdü
Ünlü Rapçi Nicki Minaj'ın Albüm Tanıtımlarında Yapay Zekayla Üretilmiş Görseller Kullanması Hayranlarını Üzdü
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2CBQXXOs...
Geçtiğimiz Kasım ayında Pink Friday 2 albümünü hayranlarıyla buluşturan ünlü rapçi Nicki Minaj, bu süreçte albümünün reklamını çeşitli sosyal mecralardan yapmayı ihmal etmedi. Fakat reklam yaparken Nicki Minaj, yapay zekayla üretilmiş görseller kullandı.
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"Rapin Kraliçesi" olarak da bilinen Nicki Minaj'ı tanımayanınız yoktur. Kendisi, müzikleriyle ve ilginç magazin olaylarıyla sık sık adından söz ettiren isimlerden bir tanesi.
Ünlü rapçi geçtiğimiz Kasım ayında Pink Friday 2 albümünü hayranlarıyla buluşturmuştu hatırlarsanız. Albümdeki birçok şarkı da Billboard Hot 100 listesinde yerini aldı.
Fakat albümün promosyonunda ve reklamlarında ünlü rapçinin yapay zeka yardımıyla yaptığı görseller kullanması hayranlarını üzdü.
Örneğin geçtiğimiz günlerde yapay zeka yardımıyla üretilen bu resimdeki elin 6 parmaklı olduğu görülüyor.
Nicki Minaj'ın gönderi olarak paylaştığı diğer fotoğraflarda ise yapay zekanın tam anlamıyla ön planda olduğu görülüyor.
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Bazı kişiler bu durumu "tembellik" olarak değerlendirirken bazılar ise "bütçe yetersizliği" olarak değerlendirdi.
Ayrıca yapay zeka programının hali hazırdaki sanat eserlerinden esinlendiğini ve bu nedenle "intihal"e sebep olabileceği de öne sürüldü.
Hayranlar, yapay zekanın ünlülerin sesini bile taklit ettiğini düşünürken, Nicki Minaj'ın böyle bir 'reklam' yöntemi kullanmasına anlam veremediler.
Kendisini bu konuda eleştirenlere ise "Kaldığımız yerden devam!" mesajı vermeyi ihmal etmedi Nicki Minaj.
Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler. Fakat siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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