Şehir 1668'de Çin İmparatorluğu'nun sinyal istasyonu olarak kuruldu ve zamanla askeri ve idari bir merkeze dönüştü. Toplar, bir kapı ve gözetleme kuleleri içeren surlar yerleşime adını verdi.

1843'te Birinci Afyon Savaşı'nın ardından İngilizler Hong Kong'u devraldı ancak surlu şehir bir süre Çin'in elinde kaldı. Zamanla içeride bir çarşı, gümrük binası, okul ve iskele de yer aldı.