Burada Kanunlar İşlemiyor! Her Tarafı Duvarlarla Örülü
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Hong Kong'un Kowloon bölgesinde bir zamanlar iki hükümetin de tam olarak yönetmediği, duvarlarla çevrili küçük bir yerleşim vardı. Kowloon Surlu Şehri adıyla bilinen bu yerde on binlerce kişi yaşıyordu. Şehir 1994'te yıkılarak yerini bir parka bıraktı. Peki burası nasıl ortaya çıktı ve içeride hayat nasıldı?
Kowloon Surlu Şehri 1668'de Çin'in bir sinyal istasyonu olarak kuruldu.
Şehrin statüsü 1898 anlaşmasından sonra belirsizleşti.
Sıkışık binalarıyla tanınan Kowloon 1994'te yıkıldı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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