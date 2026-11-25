1958'de Serçeleri Yok Etmek İçin Başlatılan Kampanya Büyük Bir Felakete Dönüştü
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Çin, 1958'de ekinleri yediği gerekçesiyle serçeleri yok etmek için ülke çapında bir kampanya başlattı. Serçeler kısa sürede neredeyse tamamen ortadan kalkınca tarlaları zararlı böcekler bastı. Chicago Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu kampanyanın 1959-1961 arasındaki Büyük Çin Kıtlığı'nda yaklaşık 2 milyon kişinin ölümüne yol açtığını hesapladı.
İşte detaylar...
Sinek, sivrisinek ve farelerle birlikte serçeler de yok edilecekler listesine girdi.
Serçeler ortadan kalkınca çekirge gibi zararlılar kontrolsüzce çoğaldı.
Hükümet verimin arttığını sanıp en çok zarar gören bölgelerden daha fazla ürün topladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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