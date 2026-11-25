Yönetim, serçeleri öldürmenin tahılı artıracağına inandığı için kuşların en çok yok edildiği yerlerden daha fazla ürün istedi. Ürün kaybıyla birleşen bu uygulama, Anhui ve Guizhou gibi bölgelerde gıda sıkıntısını derinleştirdi. Araştırmacılara göre kampanya, kıtlık sırasındaki ürün düşüşünün yaklaşık yüzde 20'sinden sorumluydu ve yaklaşık 400 bin doğumun gerçekleşmemesine yol açtı.

Mao, 1960'ta serçeleri listeden çıkardı ve yerlerine tahtakurularını koydu. Neredeyse tükenen serçe nüfusunu canlandırmak için Sovyetler Birliği'nden 250 bin serçe getirildiği aktarılıyor.