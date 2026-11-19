Eyaletin entomoloğu Jeff Knight, 2023'teki istilanın büyüklüğüyle değil zamanlamasıyla sıra dışı olduğunu söyledi. Çok karlı bir kış ve yağışlı bir bahar, yumurtaların her zamankinden geç çatlamasına yol açmıştı.

Knight'ın anlattığına göre toprakta biriken yumurtalar bir kuraklık geldiğinde aynı anda çatlıyor. Ardından 10-15 yıl boyunca neredeyse hiç çekirge görülmeyebiliyor; bölgede 2008'den 2019'a kadar çok az çekirge vardı.