Binlerce Dev Çekirge 20 Bin Kişinin Yaşadığı Yeri İstila Etti
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Toprağın altındaki yumurtalar mayıs sonu ve haziran başında çatlamaya başladı.
Ezilen böcekler asfaltta yağ gibi kaygan bir tabaka oluşturdu.
Yumurtalar toprakta 11 yıla kadar bekleyebiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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