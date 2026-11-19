Çin'de Dünyanın En Eski Kayalarından Biri Bulundu: Tam 3,95 Milyar Yıllık
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Çin'de bulunan bir kaya, Dünya'da bugüne kadar keşfedilmiş en eski kayalar arasına girdi.
Hebei eyaletinde bulunan kayanın yaşı 3,95 milyar yıl olarak hesaplandı. Bilim insanlarına göre bu kaya, gezegenin hakkında çok az şey bilinen ilk dönemine ışık tutuyor ve o dönemde yer kabuğunun derinlere çekildiğine dair izler taşıyor.
Dünya'nın ilk dönemine ait kaya çok az
Kayanın yaşı içindeki kristallerden hesaplandı
Yüzeydeyken 50 kilometre derine çekilmiş
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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