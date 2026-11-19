Eski kayaların, ay örneklerinin ve göktaşlarının radyometrik yöntemlerle tarihlendirilmesine göre Dünya yaklaşık 4,54 milyar yaşında. Ancak bu kadar eski bir kaya bugüne kadar bulunamadı.

Bilinen en eski kayalar, Kanada'nın kuzeyindeki Acasta Gnays Kompleksi'nde yer alıyor ve yaklaşık 4 milyar yıllık. Hangqiang Xie liderliğindeki araştırmacıların Nature dergisinde yayımlanan çalışmasına göre 3,9 milyar yıldan eski kayaların bu kadar az olması, ilk kıtasal kabuğun nasıl ve ne zaman oluştuğuna dair tartışmaların sürmesine yol açıyor.