Fabrika İnşaatında Kazı Yapıyordu, Dünyanın En Eski Hazinesini Buldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bulgaristan'ın Varna kentinde 1972'de bir iş makinesi operatörünün tesadüfen rastladığı birkaç altın eşya, dünyanın en eski altın hazinesi olarak kabul edilen buluntuyu gün yüzüne çıkardı. Kazılarda toplam ağırlığı yaklaşık 6 kilogramı bulan 3 bin civarında altın eser ortaya çıktı.
İşte detaylar...
Hazineyi 22 yaşındaki bir iş makinesi operatörü buldu.
Bakır Çağı'ndan kalma mezarlık, MÖ 4600 ile 4200 yılları arasına tarihleniyor.
Altının en çoğu, içinde iskelet olmayan mezarlardan çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın