Raycho Marinov, 22 Ekim 1972'de bir konserve fabrikasının altyapı çalışmasında ekskavatörle kazı yaparken birkaç bilezik ve bir göğüslükle karşılaştı. Ne bulduğundan habersiz olan Marinov eşyaları bir ayakkabı kutusuna koyup evine götürdü, birkaç gün sonra da yerel arkeologlara haber verdi.

Buluntunun önemini ilk fark eden isim, Dılgopol Tarih Müzesi'nin kurucusu Dimitar Zlatarski oldu. Marinov'a ise bu keşfi için o dönem birkaç aylık maaşa denk gelen 500 leva ödül verildi.