3 Bin Yıllık Altın Hazinenin Arasında Hiç Beklemediklerini Buldular: İki Parçası Uzaydan Gelmiş
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1963'te İspanya'nın güneydoğusundaki bir çakıl ocağında bulunan Villena Hazinesi'nin iki parçasının, uzaydan düşen bir göktaşının demirinden yapılmış olabileceği ortaya çıktı. Altınların arasındaki paslı bileziğin ve içi boş küçük kürenin analizleri şaşırtıcı bir sonuç verdi.
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Kaynak: Futura Sciences
Aralık 1963'te Villena yakınlarındaki çakıl ocağında Avrupa'nın en önemli Tunç Çağı altın hazinelerinden biri bulundu.
Altınların arasındaki iki donuk ve paslı nesne, kazı günlerinden beri uzmanları şaşırtıyordu.
Kütle spektrometresi analizleri iki nesnenin demir-nikel alaşımı içerdiğini ve göktaşı kökenli olabileceğini gösterdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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