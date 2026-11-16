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3 Bin Yıllık Altın Hazinenin Arasında Hiç Beklemediklerini Buldular: İki Parçası Uzaydan Gelmiş

3 Bin Yıllık Altın Hazinenin Arasında Hiç Beklemediklerini Buldular: İki Parçası Uzaydan Gelmiş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 16:12
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1963'te İspanya'nın güneydoğusundaki bir çakıl ocağında bulunan Villena Hazinesi'nin iki parçasının, uzaydan düşen bir göktaşının demirinden yapılmış olabileceği ortaya çıktı. Altınların arasındaki paslı bileziğin ve içi boş küçük kürenin analizleri şaşırtıcı bir sonuç verdi.

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Kaynak: Futura Sciences

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Aralık 1963'te Villena yakınlarındaki çakıl ocağında Avrupa'nın en önemli Tunç Çağı altın hazinelerinden biri bulundu.

Aralık 1963'te Villena yakınlarındaki çakıl ocağında Avrupa'nın en önemli Tunç Çağı altın hazinelerinden biri bulundu.

Aralık 1963'te İspanya'nın güneydoğusundaki Villena kenti yakınlarında bir çakıl ocağında kazı yapan arkeologlar, Geç Tunç Çağı'na ait büyük bir altın koleksiyonu ortaya çıkardı. Kazıyı yerel arkeolog José María Soler yönetti. Bugün Villena Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen hazine, müze kayıtlarına göre 66 nesneden oluşuyor. Diğer kataloglar ise 59 nesne sayıyor. Nesnelerin çoğu altın levhadan yapılmış, gümüş, kehribar ve demir parçalar da bulunuyor.

Toplam ağırlığı 10 kilograma yakın olan hazinede yaklaşık 9 kilogram altın var. Bu, onu İber Yarımadası'ndaki en zengin tarih öncesi altın buluntusu ve birçok kaynağa göre Yunanistan'daki Miken kral mezarlarının ardından Avrupa'nın ikinci en önemli buluntusu yapıyor. Altın parçalar arasında 11 kase, 3 şişe ve düzinelerce bilezik yer alıyor, bazıları 23,5 ayar altından.

Altınların arasındaki iki donuk ve paslı nesne, kazı günlerinden beri uzmanları şaşırtıyordu.

Altınların arasındaki iki donuk ve paslı nesne, kazı günlerinden beri uzmanları şaşırtıyordu.

Altın kaselerin arasında koyu renkli, ağır biçimde paslanmış metalden yapılmış kavisli bir bilezik ile içi boş küçük bir küre vardı. 1963'e ait kazı kayıtları, çatlak bir oksit kabuğunun altında saklı ağır, kurşun benzeri bir metali anlatıyor. Araştırmacılar bu iki nesnenin MÖ 1400 ile 1200 arasında yapıldığını düşünüyor. Küre muhtemelen ince altın folyoyla kaplıydı ve bir kılıcın ya da tören asasının sapının ucunu süslemiş olabilir.

Bu dönemde Batı Avrupa'da demir cevherinden demir üretimi henüz yaygınlaşmamıştı. Topluluklar yalnızca bakır ve tunca güveniyordu, bu nedenle işlenebilir her demir parçası ender bir istisnaydı.

Kütle spektrometresi analizleri iki nesnenin demir-nikel alaşımı içerdiğini ve göktaşı kökenli olabileceğini gösterdi.

Kütle spektrometresi analizleri iki nesnenin demir-nikel alaşımı içerdiğini ve göktaşı kökenli olabileceğini gösterdi.

Altmış yıl sonra emekli müze koruyucusu Salvador Rovira-Llorens, Ignacio Montero Ruiz ve Martina Renzi ile birlikte bir ekip kurdu. Ekip iki nesneden aldığı çok küçük örnekleri kütle spektrometresiyle inceledi. Göktaşları Dünya'da çıkarılan demire göre çok daha yüksek nikel içerdiği için demir-nikel alaşımının varlığı göktaşı kökenine işaret ediyor. Trabajos de Prehistoria dergisinde yayımlanan çalışma, hem bileziğin hem de kürenin göktaşı demiri içerdiği sonucuna vardı.

Yoğun korozyon dış metalin bileşimini değiştirdiği için sonuçlar ön bulgu olarak değerlendiriliyor. Taşınabilir X-ışını taramaları gibi zarar vermeyen testlerle doğrulama yapılması planlanıyor. Doğrulanırsa bunlar İber Yarımadası'nda bulunan en eski göktaşı demirinden eserler olacak. Araştırmacılar, Tutankhamon'un mezarındaki tören hançeri gibi Doğu Akdeniz'de benzer eserlerin bulunduğunu belirtiyor ve parçaların uzun mesafeli ticaret yollarıyla İspanya'ya ulaşmış olabileceğini düşünüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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