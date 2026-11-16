3 Bin Yıllık Altın Hazinenin Arasında Hiç Beklemediklerini Buldular: İki Parçası Uzaydan Gelmiş

Aralık 1963'te İspanya'nın güneydoğusundaki Villena kenti yakınlarında bir çakıl ocağında kazı yapan arkeologlar, Geç Tunç Çağı'na ait büyük bir altın koleksiyonu ortaya çıkardı. Kazıyı yerel arkeolog José María Soler yönetti. Bugün Villena Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen hazine, müze kayıtlarına göre 66 nesneden oluşuyor. Diğer kataloglar ise 59 nesne sayıyor. Nesnelerin çoğu altın levhadan yapılmış, gümüş, kehribar ve demir parçalar da bulunuyor.

Toplam ağırlığı 10 kilograma yakın olan hazinede yaklaşık 9 kilogram altın var. Bu, onu İber Yarımadası'ndaki en zengin tarih öncesi altın buluntusu ve birçok kaynağa göre Yunanistan'daki Miken kral mezarlarının ardından Avrupa'nın ikinci en önemli buluntusu yapıyor. Altın parçalar arasında 11 kase, 3 şişe ve düzinelerce bilezik yer alıyor, bazıları 23,5 ayar altından.