New Mexico, Colorado, Utah ve Arizona'da nehirler taştı, normalde kuru olan dere yataklarından sel suları aktı. Evler yıkıldı, zaten doymuş olan toprak daha da aşındı.

Uzmanların tahminine göre ekim sonu ve kasım başında bu dört eyalete ve Nevada'ya 75 trilyon litreden fazla yağmur düştü. Yetkililer, hasarın yüz milyonlarca doları bulabileceğini tahmin ediyor.