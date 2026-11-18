Yıllardır Ayakta Duran Ünlü Kayalar Birer Birer Yıkılmaya Başladı
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ABD'nin New Mexico eyaletinde, ince kil sütunlarının üzerinde dengede duran iki ünlü kaya oluşumu birkaç hafta arayla yıkıldı. 'Uzaylı Tahtı' ve 'Kanatların Kralı' olarak bilinen yapıların bulunduğu bölge, son haftalarda art arda gelen şiddetli fırtınalarla boğuşuyor.
İşte detaylar...
Rehber, her zamanki rotasında Uzaylı Tahtı'nı paramparça buldu.
Kanatların Kralı ise ekim başında yerle bir olmuştu.
ABD'nin güneybatısı haftalardır fırtınalarla boğuşuyor.
Yerli halk için bu kayalar sıradan birer doğal oluşum değildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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