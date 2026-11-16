Ne Tuğla Ne Beton! Köydeki Bütün Evler Volkanik Kayaların İçinde

Kandovan'daki evlerin bir bölümü doğrudan dağın içine oyulmuş. Kimi ev yarı yarıya kayaya yaslanıyor, kimi tamamen kayanın dışında yükseliyor. Eski kaya evlerin bir kısmı ahıra çevrilmiş.

Evlerin oyulduğu kaya, yakındaki Sahand Dağı'ndaki volkanik faaliyetten kalan oluşumlardan geliyor. Zamanla bu odalara pencere, sundurma ve merdiven eklenmiş. İçerisi az aydınlık ve halı ile kilimlerle kaplı.