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Ne Tuğla Ne Beton! Köydeki Bütün Evler Volkanik Kayaların İçinde

Ne Tuğla Ne Beton! Köydeki Bütün Evler Volkanik Kayaların İçinde

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 21:01
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İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Kandovan köyünde evlerin büyük bölümü Sahand Dağı'nın volkanik kayalarına oyulmuş. Köyde yaklaşık 600 kişi yaşıyor ve yaklaşık 100 aile hala dağa oyulmuş evlerde oturuyor. Köyü 700 yıl kadar önce Moğol istilasından kaçan insanların kurduğuna inanılıyor. Chai Khana'da 2017'de yayımlanan yazı Kandovan'ı dünyanın bilinen son mağara köyü olarak tanımlıyor.

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Evlerin bir kısmı kayaya oyulmuş, bir kısmı kayanın dışına kurulmuş.

Kandovan köyünde konik volkanik kayalara oyulmuş ve önüne basamaklar yapılmış evler

Kandovan'daki evlerin bir bölümü doğrudan dağın içine oyulmuş. Kimi ev yarı yarıya kayaya yaslanıyor, kimi tamamen kayanın dışında yükseliyor. Eski kaya evlerin bir kısmı ahıra çevrilmiş.

Evlerin oyulduğu kaya, yakındaki Sahand Dağı'ndaki volkanik faaliyetten kalan oluşumlardan geliyor. Zamanla bu odalara pencere, sundurma ve merdiven eklenmiş. İçerisi az aydınlık ve halı ile kilimlerle kaplı.

Köylüler kaya evlerini kışın sıcak, yazın serin kaldığı için enerji verimli buluyor.

Kandovan'da pencereli ve kapılı, kayaya oyulmuş bir ev

Kandovan doğal gaz şebekesine bağlı değil. Köylüler gaz tüpü satın alıyor ve tüpleri karın içinde taşıyor. Kaya evler ısıyı tuttuğu için kışın sıcaklık korunuyor, yazın içerisi serin kalıyor.

Turizm, yazının yayımlandığı 2017'den yaklaşık 10 yıl önce başlamış. İlk başta kuşkulu davranan köylüler zamanla uyum sağlamış ve birçoğu küçük bir hediyelik eşya dükkanı açmış.

Turist sayısı arttıkça köylüler 30 yıldan kısa sürede insanların köyden ayrılacağından ve evlerin otele dönüşeceğinden endişe ediyor.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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