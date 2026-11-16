Ne Tuğla Ne Beton! Köydeki Bütün Evler Volkanik Kayaların İçinde
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İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Kandovan köyünde evlerin büyük bölümü Sahand Dağı'nın volkanik kayalarına oyulmuş. Köyde yaklaşık 600 kişi yaşıyor ve yaklaşık 100 aile hala dağa oyulmuş evlerde oturuyor. Köyü 700 yıl kadar önce Moğol istilasından kaçan insanların kurduğuna inanılıyor. Chai Khana'da 2017'de yayımlanan yazı Kandovan'ı dünyanın bilinen son mağara köyü olarak tanımlıyor.
Evlerin bir kısmı kayaya oyulmuş, bir kısmı kayanın dışına kurulmuş.
Köylüler kaya evlerini kışın sıcak, yazın serin kaldığı için enerji verimli buluyor.
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