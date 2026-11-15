article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Araba Ön Camının Kenarındaki Siyah Noktalar Neden Var?

Araba Ön Camının Kenarındaki Siyah Noktalar Neden Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 16:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Arabaya binerken ya da camı silerken ön camın kenarını saran siyah şeridi ve içe doğru küçülerek kaybolan noktaları mutlaka fark etmişsinizdir. Pek çok kişi onları süs sanabilir ama camın yerinde durmasında önemli rol oynuyorlar. Otomotiv camı sektöründe frit adı verilen katman, camla birlikte fırınlanan siyah bir seramik emaye. Şerit camı tutan yapıştırıcıyı korurken noktalar da camın üretim sırasında bozulmasını engelliyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siyah şerit, camı gövdeye bağlayan yapıştırıcıyı güneşten koruyor

Vantuzla yerine takılan araba ön camı

Eski arabalarda camlar lastik conta ve krom çıtalarla yerinde tutuluyordu. Günümüzde ise neredeyse bütün otomobillerde ön cam, gövdeye yüksek dayanımlı poliüretan yapıştırıcıyla bağlanıyor. CarID.com ürün eğitimi direktörü Richard Reina, bu bağlantı sayesinde ön camın aracın taşıyıcı yapısının bir parçasına dönüştüğünü anlatıyor.

Yapıştırıcıya geçilmesinin temelinde güvenlik var. ABD'de 2017'de tescil edilen bir ön cam patentinin metni, lastik conta ve bütil bantla takılan camların kazalarda sık sık yerinden fırladığını, poliüretanın ise yolcuların araçta kalmasına daha fazla katkı sağladığını aktarıyor. Aynı metin, poliüretanın bütil banttan belirgin biçimde geniş sürülmesi gerektiğini ve en az 19 milimetre genişliğindeki şeridin artık bir çıtanın altına saklanamadığını belirtiyor.

Poliüretanın zayıf noktası ise güneş ışığı. İngiltere cam sanayisinin çatı kuruluşu British Glass, siyah şeridin cam emayesiyle basıldığını ve poliüretan yapıştırıcıyı morötesi ışının yıpratıcı etkisinden korumak için kullanıldığını açıklıyor. Emaye, fırınlama ve bükme sırasında cam yüzeyine kaynaşarak kazınması neredeyse imkansız, yoğun bir tabakaya dönüşüyor. Pürüzlü yüzey yapıştırıcının daha iyi tutunmasını sağlıyor, dışarıdan bakıldığında yapıştırıcı izini de gizliyor.

Auto Parts Guideline'ın kurucusu Craig Campbell, siyah kısım aşınırsa camı tutan yapıştırıcının açıkta kalacağını söylüyor. Campbell, camın yerinden çıkmasını düşük ama imkansız olmayan bir ihtimal olarak görüyor ve aşınma fark edilirse vakit kaybetmeden bir ustaya gösterilmesini öneriyor.

Küçülen noktalar, camın fırında eşit ısınmasını sağlıyor

Ön camdaki dikiz aynası

Ön camlar fırında ısıtılarak bükülüyor. Siyah şerit şeffaf camdan daha hızlı ısındığı için ikisinin birleştiği çizgide keskin sıcaklık farkı oluşuyor. Jalopnik'e bilgi veren Pittsburgh Glass Works mühendislerinden biri, söz konusu farkın düz çizgileri eğri gösteren optik bozulmalara yol açabildiğini anlatıyor. Kenardan merkeze doğru giderek küçülen noktalar, siyahtan şeffafa sert bir sınır yerine yumuşak bir geçiş yaratıyor ve ısıyı daha dengeli dağıtıyor.

Aynı kademeli desen göze de daha düzgün görünüyor, kalın siyah bant camın içinde aniden bitmiyor. Dikiz aynasının arkasındaki daha yoğun nokta kümesi ise iki güneşliğin arasında kalan boşluktan gelen güneşi kesmeye yardım ediyor. Bazı yeni modellerde aynı bölge, ayna arkasındaki kamera, yağmur sensörü ve sürüş destek donanımlarını da gözden saklıyor.

Söz konusu patent metni siyah emayeyi pigment, bağlayıcı, taşıyıcı bir madde ve ince öğütülmüş camdan oluşan bir karışım olarak tarif ediyor. Karışım, cam ısıtılıp bükülmeden önce serigrafi baskıyla ya da mürekkep püskürten yazıcılarla yüzeye uygulanıyor. Fırınlanan emaye, camda kumlanmış yüzeyi andıran buzlu bir doku bırakıyor ve kusurları çoğaltıyor. Siyah alan büyüdükçe camın kırılma ihtimali de yükseliyor.

Patentin tarif ettiği optik bozulma, siyah bandın iç kenarında ortaya çıkıyor. Noktalar her zaman yeterli olmuyor, bazı camlarda geniş bir geçiş bandı bile bozulmayı tamamen ortadan kaldıramıyor. Sürücünün görüş alanıyla ilgili kurallar da açıklığın boyutuna bağlı olarak böyle bir banda izin vermeyebiliyor. Sorun çözülemediğinde ön cama monte edilen kamera için bırakılan boşluğun büyütülmesi gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın