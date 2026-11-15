Araba Ön Camının Kenarındaki Siyah Noktalar Neden Var?
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Arabaya binerken ya da camı silerken ön camın kenarını saran siyah şeridi ve içe doğru küçülerek kaybolan noktaları mutlaka fark etmişsinizdir. Pek çok kişi onları süs sanabilir ama camın yerinde durmasında önemli rol oynuyorlar. Otomotiv camı sektöründe frit adı verilen katman, camla birlikte fırınlanan siyah bir seramik emaye. Şerit camı tutan yapıştırıcıyı korurken noktalar da camın üretim sırasında bozulmasını engelliyor.
Siyah şerit, camı gövdeye bağlayan yapıştırıcıyı güneşten koruyor
Küçülen noktalar, camın fırında eşit ısınmasını sağlıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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