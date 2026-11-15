Araba Ön Camının Kenarındaki Siyah Noktalar Neden Var?

Eski arabalarda camlar lastik conta ve krom çıtalarla yerinde tutuluyordu. Günümüzde ise neredeyse bütün otomobillerde ön cam, gövdeye yüksek dayanımlı poliüretan yapıştırıcıyla bağlanıyor. CarID.com ürün eğitimi direktörü Richard Reina, bu bağlantı sayesinde ön camın aracın taşıyıcı yapısının bir parçasına dönüştüğünü anlatıyor.

Yapıştırıcıya geçilmesinin temelinde güvenlik var. ABD'de 2017'de tescil edilen bir ön cam patentinin metni, lastik conta ve bütil bantla takılan camların kazalarda sık sık yerinden fırladığını, poliüretanın ise yolcuların araçta kalmasına daha fazla katkı sağladığını aktarıyor. Aynı metin, poliüretanın bütil banttan belirgin biçimde geniş sürülmesi gerektiğini ve en az 19 milimetre genişliğindeki şeridin artık bir çıtanın altına saklanamadığını belirtiyor.

Poliüretanın zayıf noktası ise güneş ışığı. İngiltere cam sanayisinin çatı kuruluşu British Glass, siyah şeridin cam emayesiyle basıldığını ve poliüretan yapıştırıcıyı morötesi ışının yıpratıcı etkisinden korumak için kullanıldığını açıklıyor. Emaye, fırınlama ve bükme sırasında cam yüzeyine kaynaşarak kazınması neredeyse imkansız, yoğun bir tabakaya dönüşüyor. Pürüzlü yüzey yapıştırıcının daha iyi tutunmasını sağlıyor, dışarıdan bakıldığında yapıştırıcı izini de gizliyor.

Auto Parts Guideline'ın kurucusu Craig Campbell, siyah kısım aşınırsa camı tutan yapıştırıcının açıkta kalacağını söylüyor. Campbell, camın yerinden çıkmasını düşük ama imkansız olmayan bir ihtimal olarak görüyor ve aşınma fark edilirse vakit kaybetmeden bir ustaya gösterilmesini öneriyor.