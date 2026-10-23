Milyarlarca Çekirge Bir Araya Geldi: Dakikalar İçinde Tarlaları Yok Ediyor

Geniş alanları hızla kat eden sürüler, mahsulleri kısa sürede yok edebiliyor ve bu da gıda güvenliğinin azalmasına neden oluyor. 2003 ile 2005 arasında Batı ve Kuzey Afrika'da yaşanan çekirge salgını bunun örnekleri arasında gösteriliyor.

Kenya'nın Meru bölgesinde 2021'de çekilen bir fotoğrafta uçan çöl çekirgesi sürüsü görülüyor. Fotoğrafa eşlik eden açıklamaya göre Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Kenyalı güvenlik, lojistik ve çarter şirketleriyle birlikte sürüleri takip edip pestisit püskürecek ekipler gönderiyor. Teknoloji ve daha iyi koordinasyonun, sürülerin kontrol altına alınmasına ve çiftçilerin geçim kaynaklarının korunmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.