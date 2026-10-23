Milyarlarca Çekirge Bir Araya Geldi: Dakikalar İçinde Tarlaları Yok Ediyor
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BBC'nin Planet Earth belgeselinde Moritanya'da çekilen görüntüler, çöl çekirgelerinin oluşturduğu sürülerin ölçeğini gözler önüne seriyor. David Attenborough'un anlatımıyla, sürüler birbirine katılarak milyarlarca çekirgeden oluşan ve yaklaşık 64 kilometre genişliğe ulaşabilen istilalara dönüşüyor.
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Kaynak: Discover Wildlife
Uygun koşullar oluştuğunda çöl çekirgeleri, Afrika'dan Hindistan'a uzanan çöllerde dev sürüler halinde hareket ediyor.
Sürüler, filizlenen çimenlerin kokusuna yönelerek yeni beslenme alanlarına ilerliyor.
Hızla uçan sürüler kısa sürede ekinleri yok ederek gıda güvenliğini tehdit ediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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