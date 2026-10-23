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Milyarlarca Çekirge Bir Araya Geldi: Dakikalar İçinde Tarlaları Yok Ediyor

Milyarlarca Çekirge Bir Araya Geldi: Dakikalar İçinde Tarlaları Yok Ediyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 18:08
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BBC'nin Planet Earth belgeselinde Moritanya'da çekilen görüntüler, çöl çekirgelerinin oluşturduğu sürülerin ölçeğini gözler önüne seriyor. David Attenborough'un anlatımıyla, sürüler birbirine katılarak milyarlarca çekirgeden oluşan ve yaklaşık 64 kilometre genişliğe ulaşabilen istilalara dönüşüyor.

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Kaynak: Discover Wildlife

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Uygun koşullar oluştuğunda çöl çekirgeleri, Afrika'dan Hindistan'a uzanan çöllerde dev sürüler halinde hareket ediyor.

Uygun koşullar oluştuğunda çöl çekirgeleri, Afrika'dan Hindistan'a uzanan çöllerde dev sürüler halinde hareket ediyor.

Çöl çekirgeleri, koşullar uygun olduğunda Afrika'dan Hindistan'a kadar uzanan çöllerde büyük sayılarda sürü oluşturuyor. Bazen 20 yıla varan süre boyunca toprakta kalabilen yumurtalar, bu koşullarda çatlamaya başlıyor.

'Hopper' adı verilen genç çekirgeler ise gelişimlerini hızlandırıyor.

Sürüler, filizlenen çimenlerin kokusuna yönelerek yeni beslenme alanlarına ilerliyor.

Sürüler, filizlenen çimenlerin kokusuna yönelerek yeni beslenme alanlarına ilerliyor.

Çekirge sürüleri, filizlenen çimenlerin kokusuyla yeni beslenme alanlarına yöneliyor. Bir bölgedeki yiyecek tükendiğinde yetişkin çekirgeler, yola devam etme vaktinin geldiğini gösteren feromonlar salıyor.

Attenborough'un anlatımında ise sürülerin diğer sürülerle birleşerek milyarlarca bireyden oluşan ve genişliği 64 kilometreyi bulan istilalara dönüştüğü ifade ediliyor.

Hızla uçan sürüler kısa sürede ekinleri yok ederek gıda güvenliğini tehdit ediyor.

Hızla uçan sürüler kısa sürede ekinleri yok ederek gıda güvenliğini tehdit ediyor.

Geniş alanları hızla kat eden sürüler, mahsulleri kısa sürede yok edebiliyor ve bu da gıda güvenliğinin azalmasına neden oluyor. 2003 ile 2005 arasında Batı ve Kuzey Afrika'da yaşanan çekirge salgını bunun örnekleri arasında gösteriliyor.

Kenya'nın Meru bölgesinde 2021'de çekilen bir fotoğrafta uçan çöl çekirgesi sürüsü görülüyor. Fotoğrafa eşlik eden açıklamaya göre Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Kenyalı güvenlik, lojistik ve çarter şirketleriyle birlikte sürüleri takip edip pestisit püskürecek ekipler gönderiyor. Teknoloji ve daha iyi koordinasyonun, sürülerin kontrol altına alınmasına ve çiftçilerin geçim kaynaklarının korunmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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