Türkiye'nin Sır Dolu 'Ölü' Denizi: Batan Gemiler Binlerce Yıl Çürümüyor

Black Sea Maritime Archaeology Project kapsamında 2018'de bulunan geminin, bilinen en eski sağlam batık olabileceği belirtiliyor. Yaklaşık 23 metre uzunluğundaki gemi yan yatmış halde duruyor ve direği, dümeni ile kürekçi sıraları yerinde. Geminin tarihlendirmesi için küçük bir parça alındı ve yapılan karbon tarihlendirmesi yaklaşık 2 bin 400 yıllık olduğunu gösterdi. Southampton Üniversitesi'nden araştırmacı Jon Adams'ın yürüttüğü proje, üç yıl içinde Karadeniz'de 60'tan fazla batık tespit etti. Mürettebatın yediği balıklara ait kemikler de gemide bulundu.