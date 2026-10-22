Türkiye'nin Sır Dolu 'Ölü' Denizi: Batan Gemiler Binlerce Yıl Çürümüyor
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Karadeniz'in derinlikleri, dünyanın en iyi korunmuş batıklarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Oksijensiz suyun yaşamı sınırladığı bu denizde, 2 bin 400 yıllık bir antik Yunan gemisi direk ve küreklerine kadar sağlam halde bulundu. Peki Karadeniz'in dibinde batan gemileri ne koruyor?
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Karadeniz'de yaklaşık 150 metrenin altında oksijen yok ve yaşam neredeyse hiç bulunmuyor.
Oksijensiz derinlikler, ahşap gemileri yok eden canlıların yaşamasına izin vermiyor.
Karadeniz'de yaklaşık 2 bin metre derinlikte bulunan 2 bin 400 yıllık Yunan gemisinin direği ve küreklerine kadar sağlam.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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