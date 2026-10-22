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Türkiye'nin Sır Dolu 'Ölü' Denizi: Batan Gemiler Binlerce Yıl Çürümüyor

Türkiye'nin Sır Dolu 'Ölü' Denizi: Batan Gemiler Binlerce Yıl Çürümüyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 22:15
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Karadeniz'in derinlikleri, dünyanın en iyi korunmuş batıklarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Oksijensiz suyun yaşamı sınırladığı bu denizde, 2 bin 400 yıllık bir antik Yunan gemisi direk ve küreklerine kadar sağlam halde bulundu. Peki Karadeniz'in dibinde batan gemileri ne koruyor?

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Karadeniz'de yaklaşık 150 metrenin altında oksijen yok ve yaşam neredeyse hiç bulunmuyor.

Karadeniz'de yaklaşık 150 metrenin altında oksijen yok ve yaşam neredeyse hiç bulunmuyor.

Karadeniz'in derin kısımlarında yaklaşık 150 metrenin altında ne oksijen ne de balık bulunuyor. Bunun nedeni deniz suyunun katmanlı yapısı. İstanbul Boğazı'ndan giren ağır ve tuzlu Akdeniz suyu derinde kalıyor, nehirlerin taşıdığı tatlı su ise üstte ayrı bir katman oluşturuyor. Yoğunluk farkı yüzünden bu iki katman karışmıyor ve derin sular oksijensiz kalıyor.

Oksijensiz derinlikler, ahşap gemileri yok eden canlıların yaşamasına izin vermiyor.

Oksijensiz derinlikler, ahşap gemileri yok eden canlıların yaşamasına izin vermiyor.

Akdeniz ya da Ege'de batan bir ahşap gemi, gemi kurtları ve bakteriler yüzünden birkaç on yıl içinde yok olabiliyor. Karadeniz'in oksijensiz derinliklerinde bu canlılar yaşayamadığı için batıklar zaman kapsülü gibi korunuyor. Sualtı arkeologları bu derinliklerde antik Yunan gemileri, Osmanlı kalyonları ve Bizans ticaret teknelerinin izlerine rastlandığını belirtiyor.

Karadeniz'de yaklaşık 2 bin metre derinlikte bulunan 2 bin 400 yıllık Yunan gemisinin direği ve küreklerine kadar sağlam.

Karadeniz'de yaklaşık 2 bin metre derinlikte bulunan 2 bin 400 yıllık Yunan gemisinin direği ve küreklerine kadar sağlam.

Black Sea Maritime Archaeology Project kapsamında 2018'de bulunan geminin, bilinen en eski sağlam batık olabileceği belirtiliyor. Yaklaşık 23 metre uzunluğundaki gemi yan yatmış halde duruyor ve direği, dümeni ile kürekçi sıraları yerinde. Geminin tarihlendirmesi için küçük bir parça alındı ve yapılan karbon tarihlendirmesi yaklaşık 2 bin 400 yıllık olduğunu gösterdi. Southampton Üniversitesi'nden araştırmacı Jon Adams'ın yürüttüğü proje, üç yıl içinde Karadeniz'de 60'tan fazla batık tespit etti. Mürettebatın yediği balıklara ait kemikler de gemide bulundu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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