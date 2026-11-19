Çiftlik evi, güney Middle Tennessee'de varisi olmayan yaşlı bir adamdan satın alınmıştı. Geniş bir arazinin ortasında tek başına duran evin eski sahibi ölünce, kaynakta John ve Jane Doe olarak anılan çift olukları temizletmek için bir işçi tuttu.

Merdivende çalışan işçi, arka bahçede çevreyi saran taş duvarın dibinde güneş ışığının tuhaf bir şekilde yansıdığını gördü. Aşağı inip duvara yürüyünce, yağmur suyunun toprağı aşındırdığını ve birkaç kavanozun metal kapaklarının açığa çıktığını fark etti. Çift ve işçi, yaklaşık bir litrelik beş cam kavanozu topraktan çıkardı. Her biri kıymetli metalle doluydu. Buluşta ne metal dedektörü ne de bir harita rol oynadı.