Bahçesini Temizlerken Fark Etti: İçinden 5 Kavanoz Dolusu Altın Çıktı
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Bahçesindeki olukları temizleyen işçi, taş duvarın dibinde yağmur suyunun açığa çıkardığı metal kapakları fark etti.
Kavanozlardaki yüzlerce sikkenin çoğu 1933 öncesine ait altınlardı, aralarında Morgan ve Peace dolarları vardı.
Dunbar koleksiyonu ödediği tutarı açıklamadan satın aldı, sikkelerin temizlenmemesi gerektiğini belirtti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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