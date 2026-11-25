Akalın, Okan Kurt'la tanışma hikâyesini de anlattı. Anlattıklarına göre Kurt, bir gece kız arkadaşlarıyla birlikte ünlü şarkıcının konserine gelmiş ve en ön sırada yerini almış.

Meğer Okan Kurt, sahnedeki Akalın'dan gözünü alamamış; yanındakilerin söylediklerini duymayacak kadar kendini kaptırmış. Akalın da o gece onu sahneden izlediğini itiraf etti.

Peki sonra ne oldu? Ünlü şarkıcı, Kurt'un arkadaşlarıyla tanışmaya çalıştığını, ancak beklemediği bir yanıtla karşılaştığını anlattı: 'Arkadaşlarıyla tanışmaya çalıştım, hatta 'Evlenmez o seninle' dediler bana.'