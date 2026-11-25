"Evlenmez O Seninle" Demişlerdi: Demet Akalın, Okan Kurt'la 15 Yıllık Aşklarının Sırrını Verdi
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Demet Akalın, Okan Kurt'la 15 yılı geride bıraktıklarını açıkladı ve uzun soluklu ilişkilerinin sırrını samimiyete bağladı. Ünlü şarkıcı, Kurt'la konserinde başlayan tanışma hikâyesini de anlattı. O dönem Kurt'un arkadaşlarından duyduğu 'Evlenmez o seninle' sözü ise dikkat çekti.
"Biz bu sene 15'inci senemizi devirdik" diyen Demet Akalın, ilişkilerinin sırrını samimiyete bağladı.
Okan Kurt, Demet Akalın'ın konserinde ön sırada oturuyormuş; arkadaşlarının ona söylediği söz ise şaşırttı.
Bir dönem yolları ayrılan çift, yeniden bir araya gelerek kızları Hira'yla aile hayatını sürdürüyor.
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