1962'de Adaya Bırakılan 67 Kuş Yıllar İçinde Beklenmedik Bir Soruna Yol Açtı

Taşlıktaki öğütmeye rağmen birçok tohum zarar görmeden bağırsaklara ve dışkıya ulaşıyor. Araştırmacılar bu yüzden sülünlerin zararlı bitkilerin yayılmasında rol oynayabileceği uyarısında bulundu ve başka yerlere taşınacak kuşların banana pokanın olmadığı bölgelerden alınmasını önerdi.

Kalij bugün tohum taşıdığı için istilacı tür olarak görülüyor. Ancak doğaya ne kadar zarar verdiği kesin olarak bilinmiyor.