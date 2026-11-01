1962'de Adaya Bırakılan 67 Kuş Yıllar İçinde Beklenmedik Bir Soruna Yol Açtı
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Kuşlar ilk beş yıl küçük bir ağaçlıktan dışarı çıkmadı.
Sülünler yılda yaklaşık 8 kilometre ilerledi.
Kuşların başlıca besini istilacı bir sarmaşık oldu.
Tohumların bir kısmı sindirilmeden dışarı atılıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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