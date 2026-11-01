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1962'de Adaya Bırakılan 67 Kuş Yıllar İçinde Beklenmedik Bir Soruna Yol Açtı

1962'de Adaya Bırakılan 67 Kuş Yıllar İçinde Beklenmedik Bir Soruna Yol Açtı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 13:29
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1962'de Hawaii Adası'na av hayvanı olarak bırakılan 67 kalij sülünü, yıllar içinde adadaki ormanların büyük bölümüne yayıldı. Bu kuşların istilacı bitkilerin tohumlarını da taşıdığı düşünülüyor.

İşte detaylar...

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Kuşlar ilk beş yıl küçük bir ağaçlıktan dışarı çıkmadı.

Kuşlar ilk beş yıl küçük bir ağaçlıktan dışarı çıkmadı.

Himalayalar'a özgü bu sülünler, Puu Waawaa Çiftliği'nin sahiplerinin yürüttüğü geniş kapsamlı bir av hayvanı salma programıyla adaya getirildi. Kuşlar Michigan ve Texas'taki üretim çiftliklerinden alınmıştı.

Bırakıldıktan sonra salım noktasının hemen üstündeki, dışarıdan getirilmiş bir ağaç türünün oluşturduğu küçük bir ağaçlıkta üremeye başladılar. Adadaki bugünkü kalij nüfusunun tamamen bu 67 kuştan geldiği düşünülüyor.

Sülünler yılda yaklaşık 8 kilometre ilerledi.

Sülünler yılda yaklaşık 8 kilometre ilerledi.

1984'te yayımlanan bir araştırmaya göre kuşlar bu hızla yayılarak deniz seviyesinden 450 ile 2.150 metre yükseklik arasındaki ana orman alanlarının çoğuna yerleşti. O kadar çoğaldılar ki 1977'de yasal av hayvanı ilan edildiler.

Kuşlar zamanla Hawaii Adası'ndaki Volcanoes Ulusal Parkı'nda da yaygınlaştı.

Kuşların başlıca besini istilacı bir sarmaşık oldu.

Kuşların başlıca besini istilacı bir sarmaşık oldu.

Araştırmacıların incelediği 44 sülünün yüzde 82'sinin midesinde banana poka adlı sarmaşığın meyve ve tohumları çıktı. Çarkıfelek ailesinden olan bu bitki, Hawaii'nin en önemli zararlı bitkisi olarak görülüyor.

Kuşların yediği bitkilerin yüzde 63'ü, başlıca hayvansal besinlerinin ise yüzde 83'ü adaya dışarıdan gelmiş türlerdi. Tek bir kuşun taşlığından 100'den fazla banana poka tohumu ve başka bir zararlı bitkinin birkaç bin tohumu çıkabiliyordu.

Tohumların bir kısmı sindirilmeden dışarı atılıyor.

Tohumların bir kısmı sindirilmeden dışarı atılıyor.

Taşlıktaki öğütmeye rağmen birçok tohum zarar görmeden bağırsaklara ve dışkıya ulaşıyor. Araştırmacılar bu yüzden sülünlerin zararlı bitkilerin yayılmasında rol oynayabileceği uyarısında bulundu ve başka yerlere taşınacak kuşların banana pokanın olmadığı bölgelerden alınmasını önerdi.

Kalij bugün tohum taşıdığı için istilacı tür olarak görülüyor. Ancak doğaya ne kadar zarar verdiği kesin olarak bilinmiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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