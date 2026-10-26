Süveyş Kanalı'ndan Gelip Türkiye Kıyılarına Ulaştı: Dokunanı Yakıyor

Erikli sahilinde görülen denizanası, halk arasında 'deniz ciğeri' adıyla biliniyor. Yuvarlak ve iri bir gövdeye, kubbeye benzeyen bir yapıya ve kalın ağız kollarına sahip. Kızıldeniz kökenli olan türün, Süveyş Kanalı'nın açılmasının ardından Akdeniz, Ege ve Karadeniz havzasına yayıldığı ve zamanla popülasyonunu artırdığı belirtiliyor.

Uzmanlar uyarıyor: Kıyıya yaklaşabilir, cilde zarar verebilir.

Uzmanlara göre su sıcaklığındaki değişimler ve akıntılar nedeniyle bu tür kıyıya kadar gelebiliyor. Dokunaçlarındaki kapsüller insan teniyle temas ettiğinde hafif ve orta düzeyde yanıklara neden olabiliyor. Temas sonrasında ani kızarıklık, şiddetli yanma ve kaşıntı görülebiliyor. Bazı kişilerde ise akut alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor.

Denize girenlerin sahil şeridinde bu canlılara kesinlikle çıplak elle dokunmaması gerekiyor. Ölmüş ve kıyıya vurmuş denizanalarına da dokunulmaması öneriliyor.