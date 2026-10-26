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Süveyş Kanalı'ndan Gelip Türkiye Kıyılarına Ulaştı: Dokunanı Yakıyor

Süveyş Kanalı'ndan Gelip Türkiye Kıyılarına Ulaştı: Dokunanı Yakıyor

Edirne
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 11:02
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Edirne'nin Keşan ilçesindeki Erikli sahilinde, vatandaşlar su yüzeyine yakın bir noktada yaklaşık 40 santimetre çapında mavi renkli dev bir denizanası gördü. Kızıldeniz kökenli olduğu belirtilen tür, Süveyş Kanalı üzerinden Türkiye sularına kadar ulaştı. Uzmanlar ise bu canlıya dokunmanın ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor.

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Halk arasında "deniz ciğeri" olarak biliniyor.

Halk arasında "deniz ciğeri" olarak biliniyor.

Erikli sahilinde görülen denizanası, halk arasında 'deniz ciğeri' adıyla biliniyor. Yuvarlak ve iri bir gövdeye, kubbeye benzeyen bir yapıya ve kalın ağız kollarına sahip. Kızıldeniz kökenli olan türün, Süveyş Kanalı'nın açılmasının ardından Akdeniz, Ege ve Karadeniz havzasına yayıldığı ve zamanla popülasyonunu artırdığı belirtiliyor.

Uzmanlar uyarıyor: Kıyıya yaklaşabilir, cilde zarar verebilir.

Uzmanlara göre su sıcaklığındaki değişimler ve akıntılar nedeniyle bu tür kıyıya kadar gelebiliyor. Dokunaçlarındaki kapsüller insan teniyle temas ettiğinde hafif ve orta düzeyde yanıklara neden olabiliyor. Temas sonrasında ani kızarıklık, şiddetli yanma ve kaşıntı görülebiliyor. Bazı kişilerde ise akut alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor.

Denize girenlerin sahil şeridinde bu canlılara kesinlikle çıplak elle dokunmaması gerekiyor. Ölmüş ve kıyıya vurmuş denizanalarına da dokunulmaması öneriliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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