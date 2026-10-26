Süveyş Kanalı'ndan Gelip Türkiye Kıyılarına Ulaştı: Dokunanı Yakıyor
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Edirne'nin Keşan ilçesindeki Erikli sahilinde, vatandaşlar su yüzeyine yakın bir noktada yaklaşık 40 santimetre çapında mavi renkli dev bir denizanası gördü. Kızıldeniz kökenli olduğu belirtilen tür, Süveyş Kanalı üzerinden Türkiye sularına kadar ulaştı. Uzmanlar ise bu canlıya dokunmanın ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor.
Halk arasında "deniz ciğeri" olarak biliniyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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