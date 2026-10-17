Sahilde Bulduğu Deniz Yıldızını Denize Atan Bir Kullanıcı Martılara Kaptırdı!

Deniz yıldızları, doğanın en eşsiz canlılarından biri. Görüntüleri ve canlı renkleriyle denizin süsleri desek yeridir. Dalgaların kıyıya bıraktığı bir deniz yıldızını görünce onu yeniden denize bırakmak çoğumuzun ilk refleksi oluyor. Ancak doğa, her zaman bizim yazdığımız iyi niyetli senaryoyu takip etmiyor.

'koca_enes' isimli kullanıcı, kıyıda bulduğu deniz yıldızını denize attığı anları 'Neye niyet neye kısmet' yazısıyla paylaştı. Suya düşen deniz yıldızının üzerine bir anda martılar üşüştü. Martılardan birinin deniz yıldızını saniyeler içinde kapıp kaçtığı o anlar izleyenlerin içini acıttı.

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