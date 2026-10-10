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ABD'deki Köpek Koşu Yarışını Kazanan Patili Rakiplerine Attığı Bakışlarla Güldürdü

ABD'deki Köpek Koşu Yarışını Kazanan Patili Rakiplerine Attığı Bakışlarla Güldürdü

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
10.10.2026 - 17:02

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Amerika Birleşik Devletleri'nde profesyonel spor müsabakalarının arasına sıkıştırılan eğlence yarışları, tribündeki seyirciler için maçın kendisi kadar beklenen anlara dönüşüyor. Bu yarışların en neşelileri de patili dostlarımızın yer aldığı yarışlar oluyor.

Sahada düzenlenen bir köpek koşu yarışını ilk sırada bitiren köpek, rakiplerine attığı bakışlarla dikkat çekti. Rakipleriyle resmen dalga geçen küçük yarışçı, kendinden emin tavrını bitiş çizgisine kadar sürdürdü. Yarışın ardından kucağa alınan şampiyon, kupa töreninde sahadakilerin ilgi odağı oldu ve izleyenleri güldürdü.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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