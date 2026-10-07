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Yine Bir Alkollü Vatandaş Yine Sokrates'i Kıskandıracak Bir Savunma: "Seyir Halinde Değilim"

Yine Bir Alkollü Vatandaş Yine Sokrates'i Kıskandıracak Bir Savunma: "Seyir Halinde Değilim"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.10.2026 - 12:59 Son Güncelleme: 07.10.2026 - 13:10

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Alkol denetimleri, trafikte can güvenliğini korumak için ülkemizin dört bir yanında gerçekleştiriliyor, özellikle gece saatlerinde sıklaştırılıyor. Bununla birlikte denetim noktasını gören bazı sürücülerin son anda ürettiği mazeretler, ekiplerin sahada en sık karşılaştığı manzaralardan biri haline geldi. Haberlere de konu olan bu savunmalar olayın ciddiyetini unutturuyor.

Bursa'da gece yapılan alkol denetimini gören bir sürücü, aracını boş bir araziye çekip kontağı kapattı. Yanına gelen polis ekiplerine 'Ben seyir halinde değildim' diyerek itiraz eden sürücüye, denetimi yapan polis memuru durumu tane tane anlattı. Yapılan ölçümde sürücünün 2,09 promil alkollü olduğu belirlenirken, o anlar izleyenleri güldürdü.

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Alkollü araç kullanmanın cezası ne?

Alkollü araç kullanmanın cezası ne?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre hususi otomobillerde alkol sınırı 0,50 promil, hususi otomobil dışındaki araçlarda ise 0,20 promil. Sınırı aşan sürücülere idari para cezası kesiliyor ve ehliyetlerine el konuluyor. İlk yakalanmada 6 ay, ikinci yakalanmada 2 yıl, üçüncü ve sonraki yakalanmalarda ise 5 yıl boyunca ehliyet geri alınıyor.

Alkol seviyesi 1,00 promilin üzerine çıktığında ise durum idari yaptırımla kalmıyor. Bu sınırı aşan sürücüler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası da öngörülüyor. Görüntülerdeki sürücüden ölçülen 2,09 promil ise hususi otomobil sınırının dört katından fazla.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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