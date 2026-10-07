Yine Bir Alkollü Vatandaş Yine Sokrates'i Kıskandıracak Bir Savunma: "Seyir Halinde Değilim"

Alkol denetimleri, trafikte can güvenliğini korumak için ülkemizin dört bir yanında gerçekleştiriliyor, özellikle gece saatlerinde sıklaştırılıyor. Bununla birlikte denetim noktasını gören bazı sürücülerin son anda ürettiği mazeretler, ekiplerin sahada en sık karşılaştığı manzaralardan biri haline geldi. Haberlere de konu olan bu savunmalar olayın ciddiyetini unutturuyor.

Bursa'da gece yapılan alkol denetimini gören bir sürücü, aracını boş bir araziye çekip kontağı kapattı. Yanına gelen polis ekiplerine 'Ben seyir halinde değildim' diyerek itiraz eden sürücüye, denetimi yapan polis memuru durumu tane tane anlattı. Yapılan ölçümde sürücünün 2,09 promil alkollü olduğu belirlenirken, o anlar izleyenleri güldürdü.

Kaynak