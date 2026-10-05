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Sürücü Yazıyor, Araba Bağırıyor: Yayalara Küfür Eden Araç Üretildi

Sürücü Yazıyor, Araba Bağırıyor: Yayalara Küfür Eden Araç Üretildi

otomobil trafik
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
05.10.2026 - 13:41
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Mazda'nın Çin'de ürettiği elektrikli SUV modeli CX-6e, araca eklenen dış hoparlör sistemiyle gündeme oturdu. Sürücünün ekrana yazdığı her cümleyi dışarıya yüksek sesle okuyabilen sistem, Avustralya'daki bir test sürüşünde küfürlü ifadeleri de hiç takılmadan seslendirdi. Korna yerine geçebilecek bu özelliğin trafikte yeni bir gerginlik kaynağına dönüşebileceği konuşuluyor.

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Sürücü ekrana ne yazarsa araç onu dışarıdaki herkese duyuruyor.

Sürücü ekrana ne yazarsa araç onu dışarıdaki herkese duyuruyor.

Mazda'nın 'External Announcement' (Harici Anons) adını verdiği özellik, aracın önüne yerleştirilen bir hoparlör üzerinden yayalara, bisikletlilere ve diğer sürücülere sesli mesaj iletmeye yarıyor. Sistemde önceden kaydedilmiş, oldukça kibar uyarılar da bulunuyor. Örneğin kırmızı ışıkta telefonuna gömülmüş bir yayaya 'Lütfen başınızı telefondan kaldırın, yola odaklanın' mesajı tek dokunuşla iletilebiliyor.

Asıl tartışma ise sistemin serbest bırakılan kısmında başladı. Sürücüler, aracın 26,45 inçlik dev dokunmatik ekranına istedikleri cümleyi yazıp kısayol olarak kaydedebiliyor. Kendi sesini kaydedip dışarıya çaldırmak da mümkün.

CX-6e, Mazda'nın Çinli ortağı Changan ile geliştirdiği ve Çin'de üretilen bir model. Mazda'nın tasarım çizgisini Çin menşeli elektrikli donanım ve yazılımla birleştiren SUV, ABD dışındaki pazarlar için hazırlandı. Araç, Avustralya'da 53 bin 990 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Avustralyalı gazeteciler test etti: Küfürleri engelleyen hiçbir filtre çıkmadı.

Avustralyalı gazeteciler test etti: Küfürleri engelleyen hiçbir filtre çıkmadı.

Özelliği ilk fark eden, Avustralya merkezli haber sitesi News.com.au oldu. Aracı test eden gazeteciler, sistemin kötüye kullanılmasını önleyecek ciddi bir önlem bulunmadığını tespit etti. Test sırasında araç, Avustralya argosuyla süslenmiş hakaretleri ve küfürlü ifadeleri hiçbir uyarı vermeden dış hoparlörden seslendirdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Küfürlerin Mazda tarafından sisteme yüklenmediğini de belirtmek gerekiyor. Sorun, sürücünün yazdığı metni herhangi bir filtreden geçirmeden okuyan özel mesaj aracından kaynaklanıyor.

Avustralya'da kamuya açık alanda hakaret içeren ya da müstehcen dil kullanmak suç sayılıyor. Yeni Güney Galler ve Batı Avustralya'da bu tür ihlallerin idari para cezası 500 dolara ulaşıyor. Batı Avustralya'da mahkeme kararıyla verilecek ceza ise 6 bin dolara kadar çıkabiliyor. Sistemi tehdit ya da yıldırma amacıyla kullanan sürücüleri çok daha ağır yaptırımlar bekleyebilir.

Gereksiz korna kullanımı bile trafikte ciddi şikayetlere yol açarken, sürücülerin birbirine sesli mesaj gönderebilmesinin yeni kavgaları tetiklemesinden endişe ediliyor. Mazda'nın yazılım güncellemesiyle sistemdeki mesajlara sınırlama getirmesi bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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