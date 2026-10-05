Sürücü Yazıyor, Araba Bağırıyor: Yayalara Küfür Eden Araç Üretildi
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Mazda'nın Çin'de ürettiği elektrikli SUV modeli CX-6e, araca eklenen dış hoparlör sistemiyle gündeme oturdu. Sürücünün ekrana yazdığı her cümleyi dışarıya yüksek sesle okuyabilen sistem, Avustralya'daki bir test sürüşünde küfürlü ifadeleri de hiç takılmadan seslendirdi. Korna yerine geçebilecek bu özelliğin trafikte yeni bir gerginlik kaynağına dönüşebileceği konuşuluyor.
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Sürücü ekrana ne yazarsa araç onu dışarıdaki herkese duyuruyor.
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Avustralyalı gazeteciler test etti: Küfürleri engelleyen hiçbir filtre çıkmadı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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