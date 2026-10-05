Sürücü Yazıyor, Araba Bağırıyor: Yayalara Küfür Eden Araç Üretildi

Özelliği ilk fark eden, Avustralya merkezli haber sitesi News.com.au oldu. Aracı test eden gazeteciler, sistemin kötüye kullanılmasını önleyecek ciddi bir önlem bulunmadığını tespit etti. Test sırasında araç, Avustralya argosuyla süslenmiş hakaretleri ve küfürlü ifadeleri hiçbir uyarı vermeden dış hoparlörden seslendirdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Küfürlerin Mazda tarafından sisteme yüklenmediğini de belirtmek gerekiyor. Sorun, sürücünün yazdığı metni herhangi bir filtreden geçirmeden okuyan özel mesaj aracından kaynaklanıyor.

Avustralya'da kamuya açık alanda hakaret içeren ya da müstehcen dil kullanmak suç sayılıyor. Yeni Güney Galler ve Batı Avustralya'da bu tür ihlallerin idari para cezası 500 dolara ulaşıyor. Batı Avustralya'da mahkeme kararıyla verilecek ceza ise 6 bin dolara kadar çıkabiliyor. Sistemi tehdit ya da yıldırma amacıyla kullanan sürücüleri çok daha ağır yaptırımlar bekleyebilir.

Gereksiz korna kullanımı bile trafikte ciddi şikayetlere yol açarken, sürücülerin birbirine sesli mesaj gönderebilmesinin yeni kavgaları tetiklemesinden endişe ediliyor. Mazda'nın yazılım güncellemesiyle sistemdeki mesajlara sınırlama getirmesi bekleniyor.