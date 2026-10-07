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Sosyal Medyanın Diline Düşmüştü: Emre Belözoğlu Kasımpaşa Maçındaki Hareketleri Hakkında Konuştu

Sosyal Medyanın Diline Düşmüştü: Emre Belözoğlu Kasımpaşa Maçındaki Hareketleri Hakkında Konuştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.10.2026 - 11:01 Son Güncelleme: 07.10.2026 - 11:39

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Teknik direktörlerin kenardan oyunculara yön verme biçimi, futbolseverlerin en çok konuştuğu konulardan biri. Gürültülü tribünlerde sesin ulaşmadığı anlarda el kol hareketleri devreye giriyor ve bu anlar kameralara takıldığında kısa sürede sosyal medyada gündem oluyor. Üstelik bu işaretlerin ne anlama geldiği çoğu zaman sahadaki oyuncular ile kulübedekiler dışında kimse tarafından bilinmiyor.

Kasımpaşa maçında kenardan verdiği hareketlerle gündeme gelen Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Mackolik'te Engin Kehale'nin sorularını yanıtladı. Belözoğlu, kulübeden verdiği numaralı işaretleri ve el hareketlerini tek tek canlandırarak anlattı. 

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Kendini tamamen maça kaptırmıştı.

Kendini tamamen maça kaptırmıştı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 2026-2027 sezonu 1. haftasında oynanan Kasımpaşa - Trabzonspor maçında saha kenarında oldukça heyecanlı anlar yaşamıştı. 1-1'lik eşitlikle biten maçta saha kenarından taktik verme çalışan Belözoğlu'nun hareketleri sosyal medyanın diline düşmüştü.

Stadyumlarda binlerce taraftarın yarattığı gürültü, teknik direktörün sesini sahaya ulaştırmayı zorlaştırıyor. Bu yüzden takımlar antrenmanlarda el işaretleri, numaralı kodlar ve ortak hareketler üzerinde çalışıyor. Maç sırasında verilen kısa bir işaret, çoğu zaman haftalardır çalışılan oyun planının oyuncuya hatırlatılması anlamına geliyor. Belözoğlu'nun anlattığı numaralı işaretler de hem kenardan yönetimin ne kadar ayrıntılı bir iletişime dayandığını gözler önüne serdi hem de çok konuşulan o anlara yanıt oldu.

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O anları da buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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