Sosyal Medyanın Diline Düşmüştü: Emre Belözoğlu Kasımpaşa Maçındaki Hareketleri Hakkında Konuştu

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Teknik direktörlerin kenardan oyunculara yön verme biçimi, futbolseverlerin en çok konuştuğu konulardan biri. Gürültülü tribünlerde sesin ulaşmadığı anlarda el kol hareketleri devreye giriyor ve bu anlar kameralara takıldığında kısa sürede sosyal medyada gündem oluyor. Üstelik bu işaretlerin ne anlama geldiği çoğu zaman sahadaki oyuncular ile kulübedekiler dışında kimse tarafından bilinmiyor.
Kasımpaşa maçında kenardan verdiği hareketlerle gündeme gelen Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Mackolik'te Engin Kehale'nin sorularını yanıtladı. Belözoğlu, kulübeden verdiği numaralı işaretleri ve el hareketlerini tek tek canlandırarak anlattı.
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Kendini tamamen maça kaptırmıştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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