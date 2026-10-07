Sosyal Medyanın Diline Düşmüştü: Emre Belözoğlu Kasımpaşa Maçındaki Hareketleri Hakkında Konuştu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 2026-2027 sezonu 1. haftasında oynanan Kasımpaşa - Trabzonspor maçında saha kenarında oldukça heyecanlı anlar yaşamıştı. 1-1'lik eşitlikle biten maçta saha kenarından taktik verme çalışan Belözoğlu'nun hareketleri sosyal medyanın diline düşmüştü.

Stadyumlarda binlerce taraftarın yarattığı gürültü, teknik direktörün sesini sahaya ulaştırmayı zorlaştırıyor. Bu yüzden takımlar antrenmanlarda el işaretleri, numaralı kodlar ve ortak hareketler üzerinde çalışıyor. Maç sırasında verilen kısa bir işaret, çoğu zaman haftalardır çalışılan oyun planının oyuncuya hatırlatılması anlamına geliyor. Belözoğlu'nun anlattığı numaralı işaretler de hem kenardan yönetimin ne kadar ayrıntılı bir iletişime dayandığını gözler önüne serdi hem de çok konuşulan o anlara yanıt oldu.