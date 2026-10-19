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Zonguldak Limanı'nda Yağış Sonrası Manzara: Denizin Yüzeyi Çöplerle Kaplandı

Zonguldak Limanı'nda Yağış Sonrası Manzara: Denizin Yüzeyi Çöplerle Kaplandı

Zonguldak
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.10.2026 - 17:47
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Zonguldak'ta günlerdir süren şiddetli sağanakın ardından limana tonlarca atık taşındı. Çaydamar ve Üzülmez derelerinin denize sürüklediği plastik şişeler, ağaç parçaları, moloz ve evsel atıklar Liman Caddesi boyunca uzanan kıyı kesiminde birikti. Atıkların yoğunlaştığı bölümde balıkçı tekneleri çöplerin arasında kaldı.

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Dereler tonlarca atığı limana taşıdı.

Dereler tonlarca atığı limana taşıdı.

Zonguldak'ta son günlerde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından debileri yükselen Çaydamar ve Üzülmez dereleri, beraberinde taşıdıkları atıkları denize sürükledi. Dereler aracılığıyla limana ulaşan odun, ağaç dalları, plastik malzemeler, taş, moloz ve evsel atıklar Liman Caddesi boyunca uzanan kıyı kesiminde birikti. Şiddetli yağışın ardından oluşan atık birikimi, Zonguldak Limanı'nın Liman Caddesi kıyısındaki bölümünde geniş bir alana yayıldı.

Denizin yüzeyi yer yer görünmez oldu.

Denizin yüzeyi yer yer görünmez oldu.

Atıklar özellikle balıkçı teknelerinin bulunduğu liman bölümünde yoğunlaştı ve su yüzeyinin bir bölümünü kapladı. Plastik şişeler, ambalaj atıkları ve irili ufaklı ağaç parçalarının oluşturduğu kirlilik nedeniyle denizin yüzeyi yer yer görünmez hale geldi.

Balıkçı tekneleri çöplerin arasında kaldı.

Balıkçı tekneleri çöplerin arasında kaldı.

Liman içinde demirli bulunan balıkçı teknelerinin çevresi de derelerin taşıdığı çöplerle doldu. Yağış sularıyla sürüklenen atıklar limanın iç kesimlerinde toplandı ve kirliliğin boyutunu gösteren görüntüler ortaya çıktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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