Zonguldak Limanı'nda Yağış Sonrası Manzara: Denizin Yüzeyi Çöplerle Kaplandı
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Zonguldak'ta günlerdir süren şiddetli sağanakın ardından limana tonlarca atık taşındı. Çaydamar ve Üzülmez derelerinin denize sürüklediği plastik şişeler, ağaç parçaları, moloz ve evsel atıklar Liman Caddesi boyunca uzanan kıyı kesiminde birikti. Atıkların yoğunlaştığı bölümde balıkçı tekneleri çöplerin arasında kaldı.
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Dereler tonlarca atığı limana taşıdı.
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Denizin yüzeyi yer yer görünmez oldu.
Balıkçı tekneleri çöplerin arasında kaldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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