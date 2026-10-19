Zonguldak Limanı'nda Yağış Sonrası Manzara: Denizin Yüzeyi Çöplerle Kaplandı

Zonguldak'ta son günlerde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından debileri yükselen Çaydamar ve Üzülmez dereleri, beraberinde taşıdıkları atıkları denize sürükledi. Dereler aracılığıyla limana ulaşan odun, ağaç dalları, plastik malzemeler, taş, moloz ve evsel atıklar Liman Caddesi boyunca uzanan kıyı kesiminde birikti. Şiddetli yağışın ardından oluşan atık birikimi, Zonguldak Limanı'nın Liman Caddesi kıyısındaki bölümünde geniş bir alana yayıldı.