Odaya Girince Ne İçin Geldiğimizi Unutmamızın Sebebi Bakın Ne Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kapıdan geçmek, beyin için bir sahnenin bitip yenisinin başlaması anlamına geliyor.
Etki 2011'de sanal odalarda ve gerçek bir laboratuvarda yapılan deneylerle ölçüldü.
Yeni araştırmalara göre asıl tetikleyici kapı değil, aklımızın başka işlerle dolu olması.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın