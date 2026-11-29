ABD'deki Notre Dame Üniversitesi'nden psikolog Gabriel Radvansky'ye göre kapılar zihnimizde bir 'olay sınırı' görevi görüyor. Beyin gün içinde yaşadıklarımızı tek bir akış halinde değil, ayrı bölümler halinde kaydediyor ve kapı eşiğini geçtiğimiz anda bir bölümü kapatıp yenisini açıyor.

Oturma odasında verdiğimiz 'mutfaktan makası alayım' kararı da kapanan bölümün dosyasında kalıyor. Mutfakta yeni bir sahne başladığı için o karara ulaşmak beynin arşive geri dönmesini gerektiriyor, biz de o birkaç saniye boyunca kapıda boş boş bakıyoruz.