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Denizdeki Alg Patlaması Faciaya Yol Açtı: 917 Ton Balık Öldü, Erken Hasat Başladı

Denizdeki Alg Patlaması Faciaya Yol Açtı: 917 Ton Balık Öldü, Erken Hasat Başladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 20:01
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Şili'nin güneyindeki Magallanes bölgesinde, iki somon çiftliğinde zararlı bir mikroalg yüzünden toplu balık ölümü yaşandı. Yetkililer son bilançoyu 917,79 ton olarak açıkladı.

İşte detaylar...

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Ölümlere, balıkların solungaçlarına yapışan bir mikroalg neden oldu.

Ölümlere, balıkların solungaçlarına yapışan bir mikroalg neden oldu.

Şili Ulusal Balıkçılık ve Su Ürünleri Servisi (Sernapesca), Leptocylindrus minimus adlı mikroalgin eylül ortasından bu yana Multiexport Patagonia şirketine ait dört tesiste zararlı seviyelerin üzerinde tespit edildiğini açıkladı. Kuruma göre alg, solungaçlara yapışarak balıkların oksijen almasını zorlaştırıyor.

Ölümlerin büyük bölümü Taraba 7 ve Taraba 8 tesislerinde yaşandı. İki tesis de Puerto Natales kentine yaklaşık 148 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Ölü balık miktarına ilişkin tahmin birkaç gün içinde üç katından fazla arttı.

Ölü balık miktarına ilişkin tahmin birkaç gün içinde üç katından fazla arttı.

Ölü balık miktarı depolama kapasitesini aşınca iki tesis 8 Ekim'de acil durum planlarını devreye soktu. O gün yaklaşık 300 ton olarak tahmin edilen ölüm miktarı önce 642,5 tona, 12 Ekim itibarıyla da 959,24 tona çıktı.

Daha fazla kaybı önlemek için Taraba 7'de somonlar planlanandan erken hasat edilmeye başlandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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