Denizdeki Alg Patlaması Faciaya Yol Açtı: 917 Ton Balık Öldü, Erken Hasat Başladı
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Ölümlere, balıkların solungaçlarına yapışan bir mikroalg neden oldu.
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Ölü balık miktarına ilişkin tahmin birkaç gün içinde üç katından fazla arttı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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