İstanbul’da Endişelendiren Toplu Balık Ölümleri: AFAD İnceleme Başlattı

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy Kennedy Caddesi'nde bulunan Bakırköy Sahil Parkı'nın yanındaki Çırpıcı Deresi'nin denizle birleştiği noktada yaşandı. Akşam saatlerinde balıkların cansız bir şekilde su yüzeyine vurduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), polis, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri sevk edilerek çalışma başlattı.

Ekiplerin çevreye şerit çekerek güvenlik önlemi aldığı bölgede AFAD, sudan numune alarak analiz edilmek üzere laboratuvara götürdü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) bölgede yaklaşık 4 gündür çalışma yaptığı ve balıkların akşam saatlerinde ölmeye başladığı belirtildi. İSKİ'nin, denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu ve dere onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin çok düştüğü görüldü.