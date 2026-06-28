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İstanbul’da Endişelendiren Toplu Balık Ölümleri: AFAD İnceleme Başlattı

İstanbul’da Endişelendiren Toplu Balık Ölümleri: AFAD İnceleme Başlattı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.06.2026 - 10:29
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İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan Çırpıcı Deresi’nin denizle buluştuğu noktada yaşanan toplu balık ölümleri sonrasında AFAD inceleme başlattı. AFAD ekipleri, sudan numune alarak toplu ölüme neden olan durumu araştıracak.

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Bakırköy Sahil Parkı’nda yaşanan toplu balık ölümleri ekipleri harekete geçirdi.

Bakırköy Sahil Parkı’nda yaşanan toplu balık ölümleri ekipleri harekete geçirdi.

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy Kennedy Caddesi'nde bulunan Bakırköy Sahil Parkı'nın yanındaki Çırpıcı Deresi'nin denizle birleştiği noktada yaşandı. Akşam saatlerinde balıkların cansız bir şekilde su yüzeyine vurduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), polis, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri sevk edilerek çalışma başlattı.

Ekiplerin çevreye şerit çekerek güvenlik önlemi aldığı bölgede AFAD, sudan numune alarak analiz edilmek üzere laboratuvara götürdü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) bölgede yaklaşık 4 gündür çalışma yaptığı ve balıkların akşam saatlerinde ölmeye başladığı belirtildi. İSKİ'nin, denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu ve dere onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin çok düştüğü görüldü.

Olay yerinden görüntüler.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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