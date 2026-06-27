Yenilenmiş Ürünlerle İlgili Yeni Düzenleme 1 Ağustos'ta Yürülüğe Girecek
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Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürünlere ilişkin düzenlemede kapsamı genişleterek televizyonları da sisteme dahil etti. Yeni yönetmelikle birlikte tüketicilere bu ürünler için 14 gün boyunca herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkı tanındı.
Bakanlık tarafından hazırlanan 'Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik', Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenleme, kullanılmış ürünlerin belirli standartlar çerçevesinde yenilenerek yeniden satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları yeniden belirliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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