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Yenilenmiş Ürünlerle İlgili Yeni Düzenleme 1 Ağustos'ta Yürülüğe Girecek

Yenilenmiş Ürünlerle İlgili Yeni Düzenleme 1 Ağustos'ta Yürülüğe Girecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.06.2026 - 21:52
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Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürünlere ilişkin düzenlemede kapsamı genişleterek televizyonları da sisteme dahil etti. Yeni yönetmelikle birlikte tüketicilere bu ürünler için 14 gün boyunca herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkı tanındı.

Bakanlık tarafından hazırlanan 'Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik', Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, kullanılmış ürünlerin belirli standartlar çerçevesinde yenilenerek yeniden satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları yeniden belirliyor.

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Birçok ürün "yenilenmiş" kategorisinde yer alabiliyor.

Birçok ürün "yenilenmiş" kategorisinde yer alabiliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni düzenlemeyle cep telefonu, bilgisayar, akıllı saat ve oyun konsolu gibi tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği ikinci el teknolojik ürünlerin garantili şekilde yenilenerek yeniden ekonomiye kazandırılması sürecinin daha hızlı, şeffaf ve güvenli hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 14 günlük cayma hakkının kapsamının genişletildiği vurgulandı. Buna göre, yalnızca internet üzerinden yapılan alışverişlerde değil, fiziksel mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketiciler, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden satın alma sözleşmesinden cayabilecek.

Yenilenmiş telefonlarda taksit imkanı geliyor.

Yenilenmiş telefonlarda taksit imkanı geliyor.

Bakanlık açıklamasında, daha önce yenilenmiş cep telefonlarına yönelik önemli teşviklerin hayata geçirildiği hatırlatıldı. Buna göre, yenileme merkezleri ile bu merkezlere bağlı yetkili satıcılar tarafından satılan yenilenmiş cep telefonlarında taksit imkânı sunulurken, bu ürünlerde uygulanan KDV oranı da yüzde 1'e düşürülmüştü.

Yeni düzenlemeyle birlikte söz konusu uygulamalarda yaşanabilecek suistimallerin önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtilirken, bu amaç doğrultusunda elektronik doğrulama, kayıt ve denetim mekanizmalarının güçlendirildiği ifade edildi.

Öte yandan, Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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