Yenilenmiş Ürünlerle İlgili Yeni Düzenleme 1 Ağustos'ta Yürülüğe Girecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni düzenlemeyle cep telefonu, bilgisayar, akıllı saat ve oyun konsolu gibi tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği ikinci el teknolojik ürünlerin garantili şekilde yenilenerek yeniden ekonomiye kazandırılması sürecinin daha hızlı, şeffaf ve güvenli hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 14 günlük cayma hakkının kapsamının genişletildiği vurgulandı. Buna göre, yalnızca internet üzerinden yapılan alışverişlerde değil, fiziksel mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketiciler, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden satın alma sözleşmesinden cayabilecek.