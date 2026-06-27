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Sosyal Medyadaki Kavga Devam Etti, Nevzat Aydın'dan Cüneyt Özdemir'e: "Paraya Tapan Gazeteci Müsveddesisin"

Sosyal Medyadaki Kavga Devam Etti, Nevzat Aydın'dan Cüneyt Özdemir'e: "Paraya Tapan Gazeteci Müsveddesisin"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.06.2026 - 19:05
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Dünya Kupası'nda Türkiye, formalite maçında ABD ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-2 kazanan Türkiye, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’nda ilk galibiyetini elde etse de bu galibiyet puan durumunu bile değiştirmedi. 

Uzun süre sonra gelen bu sonuç sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, gazeteci Cüneyt Özdemir de X hesabından yaptığı gol sevinci paylaşımıyla dikkat çekti. Özdemir’in kutlaması bazı kullanıcılar tarafından “abartılı” bulununca tartışma büyüdü.

Yorumlar üzerinden başlayan etkileşimde Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın da görüş bildirince, Özdemir’in karşılığı sert oldu. Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği üsluba bir tepki de Nevzat Aydın'dan geldi.

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Cüneyt Özdemir "Zır deliyiz biz" diye paylaşmıştı videosunu.

Cüneyt Özdemir "Zır deliyiz biz" diye paylaşmıştı videosunu.

Cüneyt Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada 'abartılı' bulunurken, formalite maçında böyle bir sevince imza atması da şaşırtmıştı. 

Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın da söz konusu gönderiye 'Sevinilebilir, onda sıkıntı yok da olay külliyen tiyatro' yorumunda bulundu.

Cüneyt Özdemir'in cevabı ise hayli sert oldu. Özdemir, 'Bi s.ktrolup gidebilirsiniz!' dedi ve şöyle devam etti:

'Ada eleştirilerini atlamadınız değil mi? Kolay değil görgüsüzlük Nevzat bey…

Bi s.ktrolup gidebilirsiniz!

Hak ettiğiniz seviye bu sizin. Milli Takımımızın galibiyetini sevinirken de, hesabını sizin gibi sonradan görmelere sormayalım izninizle…

( Hadsize had bildirmek öksüze kaftan giydirmek gibidir)'

Nevzat Aydın ilk cevabında "gerçek yüzünü göster" dedi.

Nevzat Aydın ilk cevabında "gerçek yüzünü göster" dedi.

Aydın, Özdemir'in tweetine 'Hah şöyle gerçek yüzünü göster Cüneyt. Herkes senin nasıl bir kompleksli hıyar ve yalaka olduğunu görsün.' yanıtını vermişti. Özdemir hızını alamayınca Nevzat Aydın'ın kendisi sayesinde 'haber' olacağını iddia etti. 

Özdemir, 'Hadi iyisin bak,benim sayemde yine yarın habersin:)) Ama sadece çok para kazanmış berbat bir insansın…' diyerek sert üslubuna devam etti.

Nevzat Aydın: Paraya tapan bir gazeteci müsveddesisin.

Nevzat Aydın: Paraya tapan bir gazeteci müsveddesisin.

Nevzat Aydın son paylaşımında bu üsluba da yanıt vererek Özdemir'e 'Paraya tapan bir gazeteci müsveddesisin' dedi. 

Nevzat Aydın'ın yanıtının tamamı şöyle oldu: 

'Aynen devam et Cüneyt. Tutuştun, ne yazacağını şaşırdın; abuk-subuk konuyla alakasız hakaretler, küfürler etmeye başladın.

Sen kendini bir bok zanneden, haber olmanın da acayip bir şey olduğunu düşünen, kompleksli ezik bir hıyarsın. Sürekli beni para kazanmış olmamdan vurmaya (!) çalışan ama kendisi paraya tapan bir gazeteci müsveddesisin.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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