Sosyal Medyadaki Kavga Devam Etti, Nevzat Aydın'dan Cüneyt Özdemir'e: "Paraya Tapan Gazeteci Müsveddesisin"

Aydın, Özdemir'in tweetine 'Hah şöyle gerçek yüzünü göster Cüneyt. Herkes senin nasıl bir kompleksli hıyar ve yalaka olduğunu görsün.' yanıtını vermişti. Özdemir hızını alamayınca Nevzat Aydın'ın kendisi sayesinde 'haber' olacağını iddia etti.

Özdemir, 'Hadi iyisin bak,benim sayemde yine yarın habersin:)) Ama sadece çok para kazanmış berbat bir insansın…' diyerek sert üslubuna devam etti.