Sosyal Medyadaki Kavga Devam Etti, Nevzat Aydın'dan Cüneyt Özdemir'e: "Paraya Tapan Gazeteci Müsveddesisin"
Dünya Kupası'nda Türkiye, formalite maçında ABD ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-2 kazanan Türkiye, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’nda ilk galibiyetini elde etse de bu galibiyet puan durumunu bile değiştirmedi.
Uzun süre sonra gelen bu sonuç sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, gazeteci Cüneyt Özdemir de X hesabından yaptığı gol sevinci paylaşımıyla dikkat çekti. Özdemir’in kutlaması bazı kullanıcılar tarafından “abartılı” bulununca tartışma büyüdü.
Yorumlar üzerinden başlayan etkileşimde Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın da görüş bildirince, Özdemir’in karşılığı sert oldu. Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği üsluba bir tepki de Nevzat Aydın'dan geldi.
Cüneyt Özdemir "Zır deliyiz biz" diye paylaşmıştı videosunu.
Nevzat Aydın ilk cevabında "gerçek yüzünü göster" dedi.
Nevzat Aydın: Paraya tapan bir gazeteci müsveddesisin.
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