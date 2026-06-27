El Hareketi Yaptığı İddia Edilmişti: Belediye Başkanından Yapay Zeka Açıklaması
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İYİ Parti’den AKP’ye geçen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın bir fotoğrafta ‘el hareketi’ yaptığı iddia edildi. Söz konusu fotoğrafın ise AKP Nevşehir İl Başkanı Feyzi Aygün tarafından paylaşılıp sildiği ileri sürüldü.
Söz konusu fotoğraflara dair Rasim Arı’dan açıklama geldi. Arı, fotoğrafların yapay zeka ile oluşturulduğunu belirterek orijinal hallerini paylaştı.
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Rasim Arı, fotoğrafın yapay zeka olduğunu ileri sürerek orijinal halini paylaştı.
AKP İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, şu ifadeleri kullandı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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