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El Hareketi Yaptığı İddia Edilmişti: Belediye Başkanından Yapay Zeka Açıklaması

El Hareketi Yaptığı İddia Edilmişti: Belediye Başkanından Yapay Zeka Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.06.2026 - 15:45
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İYİ Parti’den AKP’ye geçen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın bir fotoğrafta ‘el hareketi’ yaptığı iddia edildi. Söz konusu fotoğrafın ise AKP Nevşehir İl Başkanı Feyzi Aygün tarafından paylaşılıp sildiği ileri sürüldü. 

Söz konusu fotoğraflara dair Rasim Arı’dan açıklama geldi. Arı, fotoğrafların yapay zeka ile oluşturulduğunu belirterek orijinal hallerini paylaştı.

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Gündem olan fotoğraf👇🏻

Gündem olan fotoğraf👇🏻

Geçen günlerde İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye katılan Rasim Arı'nın bir fotoğrafı gündem oldu. AKP Nevşehir İl Başkanı Feyzi Aygün, paylaşıp ardından sildiği iddia edilen fotoğrafta Rasim Arı’nın objektife karşı gülerek el hareketi yaptığı ileri sürüldü. Fotoğraf gündem olunca taraflardan art arda açıklamalar geldi.

Rasim Arı, fotoğrafın yapay zeka olduğunu ileri sürerek orijinal halini paylaştı.

Rasim Arı, fotoğrafın yapay zeka olduğunu ileri sürerek orijinal halini paylaştı.

Rasim Arı, şu açıklamayı yaptı:

'Yapay zekâ ile üretilmiş bir görsel üzerinden yapay bir gündem oluşturma çabası, aslında söylenecek sözü kalmayanların başvurduğu en kolay yöntemdir.

Algı üretmek uğruna teknolojiyi art niyetli bir şekilde kullanmayı tercih edenlere elbette söyleyecek çok sözümüz var. Ancak biz, seviyemizi bu tartışmaların seviyesine indirmeyeceğiz.

Çünkü biliyoruz ki; hakikat, eninde sonunda bütün yapaylıkların önüne geçer.

Gerçek fotoğrafı da kamuoyunun takdirine sunuyoruz.'

AKP İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, şu ifadeleri kullandı:

AKP İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, şu ifadeleri kullandı:
twitter.com

'Belediye Başkanımızın da paylaştığı üzere;

‘Rasim Başkanın yüzü biraz tatsız çıkmış buradan yanlış çıkarımlara fırsat vermeyelim’ diyerek kaldırılan resmin dün geceden itibaren nerelere geldiğini şaşırarak izliyoruz. 

Şehirde birlik beraberlik içerisinde yepyeni bir sayfa açıldı. Bizler, sıradan bir fotoğraftaki yüz ifadesinden dahi çıkması muhtemel fitneyi düşünürken iki fotoğraf arasında ki farkın bu kadar net olduğu, ilgili fotoğrafın yapay zeka araçlarıyla bambaşka bir fotoğrafa çevrilerek ortaya büyük bir iftira çıkmasını asla kabul edemiyoruz.

İlgili paylaşımlarda bulunanlarla ilgili gerekli hukuksal işlemlerin başlatılacağını beyan etmekle beraber şehirde oluşan birlik ve beraberlik ruhundan rahatsız olanlara karşı en büyük duruşumuzun birlik ve beraberliğimiz olacağını, bizim işimizin yapaylık değil samimiyet ve duruş olduğunu tekrar tekrar ifade ediyorum.

Hakikat, eninde sonunda bütün yapaylıkların, art niyetlerin, kötü niyetlerin önüne geçer.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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