El Hareketi Yaptığı İddia Edilmişti: Belediye Başkanından Yapay Zeka Açıklaması

'Belediye Başkanımızın da paylaştığı üzere;

‘Rasim Başkanın yüzü biraz tatsız çıkmış buradan yanlış çıkarımlara fırsat vermeyelim’ diyerek kaldırılan resmin dün geceden itibaren nerelere geldiğini şaşırarak izliyoruz.

Şehirde birlik beraberlik içerisinde yepyeni bir sayfa açıldı. Bizler, sıradan bir fotoğraftaki yüz ifadesinden dahi çıkması muhtemel fitneyi düşünürken iki fotoğraf arasında ki farkın bu kadar net olduğu, ilgili fotoğrafın yapay zeka araçlarıyla bambaşka bir fotoğrafa çevrilerek ortaya büyük bir iftira çıkmasını asla kabul edemiyoruz.

İlgili paylaşımlarda bulunanlarla ilgili gerekli hukuksal işlemlerin başlatılacağını beyan etmekle beraber şehirde oluşan birlik ve beraberlik ruhundan rahatsız olanlara karşı en büyük duruşumuzun birlik ve beraberliğimiz olacağını, bizim işimizin yapaylık değil samimiyet ve duruş olduğunu tekrar tekrar ifade ediyorum.

Hakikat, eninde sonunda bütün yapaylıkların, art niyetlerin, kötü niyetlerin önüne geçer.'