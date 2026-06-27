Bir Ülke Daha Euroya Geçiyor: Tarih Verildi!

Budapeşte’de düzenlenen üst düzey ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Peter Magyar, ülkesinin makroekonomik dengelerini yeniden inşa etmekte kararlı olduklarını vurguladı. Euro Grubu Başkanı ve Yunanistan Maliye Bakanı Kiryakos Pierrakakis ile Macaristan Maliye Bakanı Andras Karman’ın da hazır bulunduğu toplantıda, Macaristan'ın yeni ekonomi vizyonu masaya yatırıldı. Başbakan Magyar, AB'nin katı ekonomik şartları olarak bilinen Maastricht Kriterleri'ni karşılamak adına yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini belirtti.

Maastricht Kriterleri’ne uyum sağlamanın sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda Macaristan ekonomisinin sürdürülebilir kalkınması için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Magyar, Euro'ya geçişin ülkeye güçlü bir mali istikrar kazandıracağını söyledi. Magyar, Euro hamlesinin uluslararası piyasalara güçlü bir mesaj vereceğini kaydetti.