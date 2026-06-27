Bir Ülke Daha Euroya Geçiyor: Tarih Verildi!
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Avrupa genelinde ortak para birimi Euro'ya (Avro) geçiş süreçlerinde yeni bir döneme giriliyor. Son dönemde ekonomi politikalarıyla dikkat çeken Macaristan, Avrupa Birliği'nin ortak para birimi olan Euro Bölgesi’ne dahil olmak için resmi takvimini belirledi.
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Macaristan, euroya geçmeye hazırlanıyor.
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Tarih verildi: Hedef 2030
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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