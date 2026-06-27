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Ekonomi
Bir Ülke Daha Euroya Geçiyor: Tarih Verildi!

Bir Ülke Daha Euroya Geçiyor: Tarih Verildi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.06.2026 - 11:48
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Avrupa genelinde ortak para birimi Euro'ya (Avro) geçiş süreçlerinde yeni bir döneme giriliyor. Son dönemde ekonomi politikalarıyla dikkat çeken Macaristan, Avrupa Birliği'nin ortak para birimi olan Euro Bölgesi’ne dahil olmak için resmi takvimini belirledi.

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Macaristan, euroya geçmeye hazırlanıyor.

Macaristan, euroya geçmeye hazırlanıyor.

Budapeşte’de düzenlenen üst düzey ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Peter Magyar, ülkesinin makroekonomik dengelerini yeniden inşa etmekte kararlı olduklarını vurguladı. Euro Grubu Başkanı ve Yunanistan Maliye Bakanı Kiryakos Pierrakakis ile Macaristan Maliye Bakanı Andras Karman’ın da hazır bulunduğu toplantıda, Macaristan'ın yeni ekonomi vizyonu masaya yatırıldı. Başbakan Magyar, AB'nin katı ekonomik şartları olarak bilinen Maastricht Kriterleri'ni karşılamak adına yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini belirtti.

Maastricht Kriterleri’ne uyum sağlamanın sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda Macaristan ekonomisinin sürdürülebilir kalkınması için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Magyar, Euro'ya geçişin ülkeye güçlü bir mali istikrar kazandıracağını söyledi. Magyar, Euro hamlesinin uluslararası piyasalara güçlü bir mesaj vereceğini kaydetti.

Tarih verildi: Hedef 2030

Tarih verildi: Hedef 2030

Avrupa Birliği mevzuatına göre, bir üye ülkenin Euro Bölgesi’ne kabul edilebilmesi için Maastricht Kriterleri kapsamında fiyat istikrarı (düşük enflasyon), sürdürülebilir kamu maliyesi, döviz kuru istikrarı ve düşük uzun vadeli faiz oranları gibi oldukça sıkı ekonomik parametreleri tutturması gerekiyor. Budapeşte yönetiminin 2030 yılına kadar bu yapısal reformları tamamlayıp tamamlayamayacağı ise şimdiden uluslararası ekonomi çevrelerinde merak konusu oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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