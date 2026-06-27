article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Torunu Mezun Oldu: Diplomayı Dedesinden Aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Torunu Mezun Oldu: Diplomayı Dedesinden Aldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.06.2026 - 11:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, mezun olan torunla Ömer Tayyip’in diplomasını birlikte verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu mezun oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu mezun oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Okulda eğitim gören torun Ömer Tayyip, mezun oldu. Ömer Tayyip, diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın elinden aldı. Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ve diğer öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ömer Tayyip Erdoğan kimdir?

Ömer Tayyip Erdoğan, 2007 yılında ABD’nin başkenti Washington’da dünyaya geldi. Ömer Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan ve Reyyan Uzuner’in oğludur. 

Recep Tayyip Erdoğan’ın ise yedinci torunudur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
8
5
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın