Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Torunu Mezun Oldu: Diplomayı Dedesinden Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Okulda eğitim gören torun Ömer Tayyip, mezun oldu. Ömer Tayyip, diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın elinden aldı. Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ve diğer öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ömer Tayyip Erdoğan kimdir?

Ömer Tayyip Erdoğan, 2007 yılında ABD’nin başkenti Washington’da dünyaya geldi. Ömer Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan ve Reyyan Uzuner’in oğludur.

Recep Tayyip Erdoğan’ın ise yedinci torunudur.