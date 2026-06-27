Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Torunu Mezun Oldu: Diplomayı Dedesinden Aldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, mezun olan torunla Ömer Tayyip’in diplomasını birlikte verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu mezun oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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