Meteoroloji Uzmanı Bölge Bölge Uyardı: Ejderha Sıcakları Geliyor, Hissedilen Sıcaklık 50 Derece Olacak
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Avrupa kıtasını kısa sürede etkisi altına alan ve ekstrem hava olayları arasında gösterilen 'ejderha sıcaklıkları', yönünü Türkiye’ye çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, güney ve batı bölgeleri başta olmak üzere ülke genelinde bunaltıcı sıcak dalgasının etkili olacağını duyurdu. TGRT Haber ekranlarında güncel hava tahminlerini paylaşan Çelik; Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için kritik uyarılarda bulundu.
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Sıcaklık, hafta başı itibarıyla tüm yurtta etkisini artıracak.
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Üç bölgeye kritik uyarı.
Hissedilen sıcaklık 50 dereceye ulaşacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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