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Meteoroloji Uzmanı Bölge Bölge Uyardı: Ejderha Sıcakları Geliyor, Hissedilen Sıcaklık 50 Derece Olacak

Meteoroloji Uzmanı Bölge Bölge Uyardı: Ejderha Sıcakları Geliyor, Hissedilen Sıcaklık 50 Derece Olacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.06.2026 - 09:23
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Avrupa kıtasını kısa sürede etkisi altına alan ve ekstrem hava olayları arasında gösterilen 'ejderha sıcaklıkları', yönünü Türkiye’ye çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, güney ve batı bölgeleri başta olmak üzere ülke genelinde bunaltıcı sıcak dalgasının etkili olacağını duyurdu. TGRT Haber ekranlarında güncel hava tahminlerini paylaşan Çelik; Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için kritik uyarılarda bulundu.

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Sıcaklık, hafta başı itibarıyla tüm yurtta etkisini artıracak.

Sıcaklık, hafta başı itibarıyla tüm yurtta etkisini artıracak.

Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik'in paylaştığı verilere göre, sıcaklık artışları kademeli olarak kendini hissettirecek. Hafta sonundan itibaren özellikle Türkiye'nin güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak olan termometreler, yeni haftanın ilk gününden itibaren batı, iç ve güney bölgelerin tamamında tırmanışa geçecek. Temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklıklarının çok daha uç noktalara ulaşabileceğini belirten Çelik, özellikle güneş ışınlarının yeryüzüne dik açıyla ulaştığı öğle saatlerinde vatandaşların bunaltıcı havaya karşı ekstra tedbirli olması gerektiğinin altını çizdi.

Üç bölgeye kritik uyarı.

Üç bölgeye kritik uyarı.

Sıcak dalgasının en yoğun hissedileceği alanların başında Ege ve Akdeniz kıyı şeridi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi geliyor. Hafta sonunda bu bölgelerde gölgedeki sıcaklıkların dahi 35 ila 40 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak Akdeniz kıyılarındaki durum, yüksek nem oranı nedeniyle çok daha ciddi boyutlara ulaşacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise nem oranının düşük olmasına rağmen çıplak sıcaklığın direkt olarak 40 derecenin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor.

Hissedilen sıcaklık 50 dereceye ulaşacak.

Hissedilen sıcaklık 50 dereceye ulaşacak.

Hava tahmin raporundaki en çarpıcı detay ise nemin, hissedilen sıcaklıklar üzerindeki radikal etkisi oldu. Akdeniz kıyılarında termometreler normal şartlarda 34-36 dereceyi gösterse bile, yüksek bağıl nem sebebiyle hissedilen havanın 40-45, yer yer ise 50 dereceye kadar yaklaşabileceği vurgulandı.

Büyük şehirlerdeki durum da pek farklı değil. İstanbul’da sıcaklıkların 30-31 derece seviyelerinde kalacağı tahmin edilse de, metropol genelindeki yüksek nem tabakası havayı çok daha basık ve bunaltıcı hale getirecek. Benzer şekilde turizm kentleri Adana'da 37 derece, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa genelinde ise 38 ila 40 dereceye varan sıcaklıklar görülecek. Özellikle Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde yüksek nem barajı nedeniyle vatandaşların acil durumlar dışında serin alanları tercih etmesi öneriliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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