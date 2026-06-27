Meteoroloji Uzmanı Bölge Bölge Uyardı: Ejderha Sıcakları Geliyor, Hissedilen Sıcaklık 50 Derece Olacak

Hava tahmin raporundaki en çarpıcı detay ise nemin, hissedilen sıcaklıklar üzerindeki radikal etkisi oldu. Akdeniz kıyılarında termometreler normal şartlarda 34-36 dereceyi gösterse bile, yüksek bağıl nem sebebiyle hissedilen havanın 40-45, yer yer ise 50 dereceye kadar yaklaşabileceği vurgulandı.

Büyük şehirlerdeki durum da pek farklı değil. İstanbul’da sıcaklıkların 30-31 derece seviyelerinde kalacağı tahmin edilse de, metropol genelindeki yüksek nem tabakası havayı çok daha basık ve bunaltıcı hale getirecek. Benzer şekilde turizm kentleri Adana'da 37 derece, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa genelinde ise 38 ila 40 dereceye varan sıcaklıklar görülecek. Özellikle Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinde yüksek nem barajı nedeniyle vatandaşların acil durumlar dışında serin alanları tercih etmesi öneriliyor.