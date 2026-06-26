article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dev Banka Altın İçin Rakam Verip "Tarihi Fırsat" Dedi

Dev Banka Altın İçin Rakam Verip "Tarihi Fırsat" Dedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.06.2026 - 13:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD doları ve küresel faiz oranlarının yüksek seyredeceği beklentisi, altın fiyatlarında uzun süredir görülmeyen bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Yaşanan bu baskıyla birlikte ons altın, geçtiğimiz Kasım ayından bu yana ilk kez 4.000 dolar barajının altına geriledi. Ancak İsviçre merkezli küresel yatırım bankası UBS, altın için 'fırsatı' açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Ons altın 3850-4 bin dolar bandında sıkışacak."

"Ons altın 3850-4 bin dolar bandında sıkışacak."

Piyasalarda ABD Merkez Bankasının (FED) sıkı para politikasına devam edebileceği yönündeki endişeler tartışılırken, UBS ezber bozan bir çıkış yaptı. Banka tarafından paylaşılan raporda, altındaki son gerilemenin sarı metalin Ocak ayında test ettiği tarihi zirvesinden yaklaşık yüzde 26 oranında bir uzaklaşma anlamına geldiği belirtildi. Kısa vadeli teknik göstergelerin, reel getirilerdeki artışın ve dolardaki dönemsel güçlenmenin altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükselttiği ifade edilen analizde, fiyatların yakın vadede 3.850 ile 4.000 dolar bandında sıkışabileceği öngörüldü.

Analizde “Bu son gerileme, sarı metalin fiyatını ocak ayında belirlediği tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 26 aşağı çekti. Momentum ve teknik göstergeler, reel getirilerdeki son artış ve ABD dolarının güçlenmesi, altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükseltti' ifadeleri yer aldı.

Dev banka altın için fırsatı açıkladı.

Dev banka altın için fırsatı açıkladı.

İsviçreli dev banka, altının uzun vadeli güvenli liman rüştünü koruduğunu ilan etti. Jeopolitik gerilimlerin tırmandığı, hisse senedi piyasalarında stresin arttığı, enflasyonist sürprizlerin yaşandığı ve itibari para birimlerine olan küresel güvenin zedelendiği dönemlerde altının sunduğu portföy çeşitlendirmesi avantajına vurgu yapıldı.

UBS, önümüzdeki 12 aylık süreçte ons altının 5.200 dolar seviyesine doğru güçlü bir ralli başlatmasını bekliyor.

Analizde şu ifadeler yer aldı:

'Hisse senedi piyasası stresi, jeopolitik belirsizlik, enflasyon sürprizleri ve itibari paralara olan güvenin azaldığı dönemlerde sarı metalin sunduğu çeşitlendirme avantajlarını beğeniyoruz. Önümüzdeki 12 ay içinde altının ons başına 5.200 ABD dolarına doğru hareket etmesini bekliyoruz ve mevcut seviyeyi, yeterince yatırım yapmamış yatırımcılar için pozisyonlarını artırma fırsatı olarak görüyoruz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın