Dev Banka Altın İçin Rakam Verip "Tarihi Fırsat" Dedi
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ABD doları ve küresel faiz oranlarının yüksek seyredeceği beklentisi, altın fiyatlarında uzun süredir görülmeyen bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Yaşanan bu baskıyla birlikte ons altın, geçtiğimiz Kasım ayından bu yana ilk kez 4.000 dolar barajının altına geriledi. Ancak İsviçre merkezli küresel yatırım bankası UBS, altın için 'fırsatı' açıkladı.
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"Ons altın 3850-4 bin dolar bandında sıkışacak."
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Dev banka altın için fırsatı açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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