Dev Banka Altın İçin Rakam Verip "Tarihi Fırsat" Dedi

Piyasalarda ABD Merkez Bankasının (FED) sıkı para politikasına devam edebileceği yönündeki endişeler tartışılırken, UBS ezber bozan bir çıkış yaptı. Banka tarafından paylaşılan raporda, altındaki son gerilemenin sarı metalin Ocak ayında test ettiği tarihi zirvesinden yaklaşık yüzde 26 oranında bir uzaklaşma anlamına geldiği belirtildi. Kısa vadeli teknik göstergelerin, reel getirilerdeki artışın ve dolardaki dönemsel güçlenmenin altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükselttiği ifade edilen analizde, fiyatların yakın vadede 3.850 ile 4.000 dolar bandında sıkışabileceği öngörüldü.

Analizde “Bu son gerileme, sarı metalin fiyatını ocak ayında belirlediği tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 26 aşağı çekti. Momentum ve teknik göstergeler, reel getirilerdeki son artış ve ABD dolarının güçlenmesi, altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükseltti' ifadeleri yer aldı.