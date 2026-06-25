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Ünlü Türk Maden Suyu Marketlerden Toplatılıyor: İsviçre'den "Tüketmeyin" Uyarısı

Ünlü Türk Maden Suyu Marketlerden Toplatılıyor: İsviçre'den "Tüketmeyin" Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.06.2026 - 11:04
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Avrupa pazarında gıda güvenliği ve ülkeler arasındaki mevzuat farklılıkları, Türk ihraç ürünlerini etkilemeye devam ediyor. Son olarak İsviçre federal makamları, Türkiye’nin en köklü ve yaygın tüketilen markalarından biri olan Sırma maden suyunun belirli bir üretim serisi için geri çağırma kararı aldı. İsviçre pazarında dağıtımı gerçekleştirilen ürünlerde, yapılan laboratuvar analizleri sonucunda yüksek oranda bor elementi tespit edildiği açıklandı.

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Ünlü Türk markası Sırma maden sularına toplatma kararı: Tüm ürünleri kapsamıyor, tek bir seri için geçerli.

Ünlü Türk markası Sırma maden sularına toplatma kararı: Tüm ürünleri kapsamıyor, tek bir seri için geçerli.

İsviçre’nin resmi ürün geri çağırma platformu RecallSwiss tarafından yayımlanan acil kodlu duyuruda, Sırma marka maden sularının toplatılmasına karar verildi. İsviçreli yetkililer, söz konusu partiye ait ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve satın alınan satış noktalarına iade edilmesi çağrısında bulundu.

Gda denetim makamlarından alınan bilgilere göre, bu toplatma kararı markanın piyasadaki tüm ürünlerini kapsamıyor. Güvenlik uyarısının yalnızca belirli bir üretim bandından çıkan ve distribütörler aracılığıyla ülkeye sokulan tek bir partiyle sınırlı olduğu aktarıldı. 

Tüketicilerin mağdur olmaması adına paylaşılan resmi parti detaylarına göre toplatma kararı üretim tarihi 2 Eylül 2025; son tüketim tarihi ise 26 Kasım 2026 olan seri için geçerli.

Maden sularında değerler nasıl olmalı?

Maden sularında değerler nasıl olmalı?

Yaşanan bu gelişme, maden sularındaki doğal minerallerin kabul edilebilir üst sınırları konusundaki küresel ve yerel mevzuat farklılıklarını yeniden gündeme taşıdı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), içme suları için litre başına 2,4 mg kılavuz değerini referans kabul ederken; Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) yetişkin bir bireyin günlük tolere edebileceği üst sınırı 8 mg olarak belirliyor. Türkiye'deki bazı zengin mineralli kaynaklarda bor seviyesi litrede 8-10 miligrama kadar çıkabiliyor ve bu oranlar iç pazar mevzuatına tamamen uygun sayılıyor. İsviçre'nin yerel sınırlarının ise bu küresel esneklikten daha katı olması, toplatma kararının ana gerekçesini oluşturuyor.

Almanya Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR) uzmanları ise konuya daha dengeli bir yaklaşım getiriyor. Bor elementinin sadece maden sularında değil, bazı kuruyemişlerde kilogram başına 37 miligrama kadar doğal olarak bulunabildiğini belirten BfR, risk analizinin sadece su üzerinden yapılmasının tüketiciyi yanıltabileceğine dikkat çekiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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