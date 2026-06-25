Ünlü Türk Maden Suyu Marketlerden Toplatılıyor: İsviçre'den "Tüketmeyin" Uyarısı

İsviçre’nin resmi ürün geri çağırma platformu RecallSwiss tarafından yayımlanan acil kodlu duyuruda, Sırma marka maden sularının toplatılmasına karar verildi. İsviçreli yetkililer, söz konusu partiye ait ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve satın alınan satış noktalarına iade edilmesi çağrısında bulundu.

Gda denetim makamlarından alınan bilgilere göre, bu toplatma kararı markanın piyasadaki tüm ürünlerini kapsamıyor. Güvenlik uyarısının yalnızca belirli bir üretim bandından çıkan ve distribütörler aracılığıyla ülkeye sokulan tek bir partiyle sınırlı olduğu aktarıldı.

Tüketicilerin mağdur olmaması adına paylaşılan resmi parti detaylarına göre toplatma kararı üretim tarihi 2 Eylül 2025; son tüketim tarihi ise 26 Kasım 2026 olan seri için geçerli.