Ünlü Türk Maden Suyu Marketlerden Toplatılıyor: İsviçre'den "Tüketmeyin" Uyarısı
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Avrupa pazarında gıda güvenliği ve ülkeler arasındaki mevzuat farklılıkları, Türk ihraç ürünlerini etkilemeye devam ediyor. Son olarak İsviçre federal makamları, Türkiye’nin en köklü ve yaygın tüketilen markalarından biri olan Sırma maden suyunun belirli bir üretim serisi için geri çağırma kararı aldı. İsviçre pazarında dağıtımı gerçekleştirilen ürünlerde, yapılan laboratuvar analizleri sonucunda yüksek oranda bor elementi tespit edildiği açıklandı.
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Ünlü Türk markası Sırma maden sularına toplatma kararı: Tüm ürünleri kapsamıyor, tek bir seri için geçerli.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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