Fenerbahçe'ye UEFA Şoku: Dev Para Cezasında Kerem Aktürkoğlu Detayı
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Türk futbolunda gözler, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından Fenerbahçe’ye yönelik yürütülen mali incelemeye çevrildi. Spor kulislerinde geniş yankı uyandıran iddialara göre, sarı-lacivertli kulübe harcama limitlerinin aşılması ve transfer usulsüzlükleri gerekçesiyle 7,5 milyon euro para cezası ile mali disiplin ihtarı verildi. Kararın kısa süre içinde resmiyet kazanması ve kulübe tebliğ edilmesi bekleniyor.
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Fenerbahçe'ye UEFA'dan 7,5 milyon euro para cezası.
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Jose Mourinho, Diego Carlos ve Kerem Aktürkoğlu detayı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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