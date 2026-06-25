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Fenerbahçe'ye UEFA Şoku: Dev Para Cezasında Kerem Aktürkoğlu Detayı

Fenerbahçe'ye UEFA Şoku: Dev Para Cezasında Kerem Aktürkoğlu Detayı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.06.2026 - 09:45
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Türk futbolunda gözler, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından Fenerbahçe’ye yönelik yürütülen mali incelemeye çevrildi. Spor kulislerinde geniş yankı uyandıran iddialara göre, sarı-lacivertli kulübe harcama limitlerinin aşılması ve transfer usulsüzlükleri gerekçesiyle 7,5 milyon euro para cezası ile mali disiplin ihtarı verildi. Kararın kısa süre içinde resmiyet kazanması ve kulübe tebliğ edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi-Tahir Kum

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Fenerbahçe'ye UEFA'dan 7,5 milyon euro para cezası.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan 7,5 milyon euro para cezası.

UEFA'nın yazılı savunmasını aldığı Fenerbahçe hakkında nihai karara vardığı ve bu kararın cuma günü kulübe resmen iletileceği belirtiliyor. Ancak 7,5 milyon euro olarak belirlenen cezanın uygulanma şekli kulübün geleceği açısından kritik bir virajı işaret ediyor.

Kesinleşen tutar 2 milyon euro. Bu kısmın kulüp tarafından doğrudan ödenmesi veya gelirlerden kesilmesi bekleniyor.

Ertelenmiş şartlı tutar 5,5 milyon euro. Fenerbahçe, UEFA ile imzalayacağı 3 ya da 4 sezonu kapsayan mali uzlaşma anlaşmasının yükümlülüklerine sadık kalırsa bu cezayı ödemeyecek.

Eğer sarı-lacivertli yönetim önümüzdeki süreçte mali disiplin sözünü yerine getiremez ve taahhütleri ihlal ederse, askıya alınan 5,5 milyon euroluk ceza da devreye girecek. Bu durumda toplam tutar, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarından elde edeceği yayın, galibiyet ve tur gelirlerinden doğrudan tahsil edilecek.

Jose Mourinho, Diego Carlos ve Kerem Aktürkoğlu detayı.

Jose Mourinho, Diego Carlos ve Kerem Aktürkoğlu detayı.

Kulis bilgilerine göre, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile bağımsız denetim kuruluşu Deloitte yetkilileri, 24 Ocak 2026 tarihinde Fenerbahçe Kulübü’nde iki gün süren oldukça kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan bu derinlemesine incelemelerin ardından hazırlanan raporda, sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ve oyuncu Diego Carlos ile imzaladığı sözleşmelerde harcama limitlerinin aşıldığı öne sürüldü.

Rapordaki bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise Kerem Aktürkoğlu transferi oldu. UEFA yetkililerinin, milli futbolcunun transfer sürecinde talimatlara aykırı bazı uygulamalar ve usulsüzlükler tespit ettiği iddia edildi. Fenerbahçe yönetiminin, süreç içerisinde UEFA’nın talepleri doğrultusunda hareket ederek Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesinde revizyona gittiği ve oyuncunun ücret planlamasını yeniden düzenlediği de gelen bilgiler arasında.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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