Fenerbahçe'ye UEFA Şoku: Dev Para Cezasında Kerem Aktürkoğlu Detayı

UEFA'nın yazılı savunmasını aldığı Fenerbahçe hakkında nihai karara vardığı ve bu kararın cuma günü kulübe resmen iletileceği belirtiliyor. Ancak 7,5 milyon euro olarak belirlenen cezanın uygulanma şekli kulübün geleceği açısından kritik bir virajı işaret ediyor.

Kesinleşen tutar 2 milyon euro. Bu kısmın kulüp tarafından doğrudan ödenmesi veya gelirlerden kesilmesi bekleniyor.

Ertelenmiş şartlı tutar 5,5 milyon euro. Fenerbahçe, UEFA ile imzalayacağı 3 ya da 4 sezonu kapsayan mali uzlaşma anlaşmasının yükümlülüklerine sadık kalırsa bu cezayı ödemeyecek.

Eğer sarı-lacivertli yönetim önümüzdeki süreçte mali disiplin sözünü yerine getiremez ve taahhütleri ihlal ederse, askıya alınan 5,5 milyon euroluk ceza da devreye girecek. Bu durumda toplam tutar, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarından elde edeceği yayın, galibiyet ve tur gelirlerinden doğrudan tahsil edilecek.