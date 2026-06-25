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Ekonomi
Altın Fiyatları Kasım 2025'ten Bu Yana En Düşük Seviyede!

Altın Fiyatları Kasım 2025'ten Bu Yana En Düşük Seviyede!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.06.2026 - 09:27
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Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın piyasasında sert dalgalanmaları beraberinde getirdi. 'Altın ne kadar?', 'Gram altın ne kadar oldu?' soruları merak ediliyor. 25 Haziran Perşembe altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatları, son 7 ayın en düşük seviyesini gördü.

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25 Haziran altın fiyatları: Altın ne kadar?

25 Haziran altın fiyatları: Altın ne kadar?

Küresel piyasalarda ons altının gerilemesi, iç piyasadaki fiyat tablosunu da doğrudan etkiledi. 25 Haziran 2026 Perşembe sabahı itibarıyla serbest piyasada gram altın psikolojik sınırların altına inerek işlem görmeye başladı. Serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da işlem gören güncel altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Gram altın 5 bin 961 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 9 bin 842 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 19 bin 662 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 39 bin 198 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 3 bin 978 dolar

Kapalıçarşı Altın Fiyatları

Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 73 TL'den satış görürken çeyrek altın 9 bin 916 bin, yarım altın 19 bin 814 TL oldu.

Altın Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyede.

Altın Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyede.

Altındaki düşüş trendini körükleyen bir diğer önemli gelişme ise uluslararası döviz piyasalarında yaşanıyor. Küresel çapta doların diğer majör para birimleri karşısındaki gücünü gösteren dolar endeksi, son 13 ayın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Güçlenen dolar, emtia piyasasının geneli üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor.

Altın, uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandırılan bir varlık olduğu için dolar endeksindeki her yükseliş, altını diğer para birimlerine sahip alıcılar için otomatik olarak daha pahalı hale getiriyor. Yerel para birimleri dolar karşısında değer kaybeden yabancı yatırımcılar, maliyetlerin yükselmesi nedeniyle altın talebini kısıyor. Azalan küresel talep ise fiyatların 7 ayın en düşük seviyelerine kadar sarkmasındaki en büyük katalizörlerden biri olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki günlerde Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar, yönün tayin edilmesinde kritik rol oynamaya devam edecek.

Altın neden düştü?

Altın neden düştü?

Emtia piyasalarındaki bu aşağı yönlü ivmenin arkasında iki temel unsur bulunuyor: Küresel döviz piyasalarındaki hareketlilik ve merkez bankalarının para politikaları.

Uluslararası arenada doların majör para birimleri karşısındaki gücünü sembolize eden dolar endeksi, son 13 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Altın, küresel ölçekte dolar bazında fiyatlanan bir varlık olduğu için doların değer kazanması, diğer para birimlerine sahip olan yatırımcılar için altını daha maliyetli hale getiriyor. Yerel para birimleri baskı altında kalan yabancı alıcılar talep daraltınca, fiyatlardaki düşüş kaçınılmaz bir hal alıyor.

Diğer taraftan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında yapacağı toplantıda faiz artırımına gitme ihtimali piyasalarda yüzde 65'in üzerinde bir oranla fiyatlanıyor. Finans dünyasında faiz getirisi sunmayan bir enstrüman olan altın, yüksek faiz ortamlarında cazibesini kaybediyor. Nakit paranın getirisinin arttığı bu dönemlerde yatırımcılar, getirisiz varlıklardan çıkarak rotayı doğrudan faiz odaklı araçlara çeviriyor. Piyasanın önümüzdeki günlerdeki yönünü ise Fed yetkililerinden gelecek yeni açıklamalar belirleyecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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