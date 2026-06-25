Altın Fiyatları Kasım 2025'ten Bu Yana En Düşük Seviyede!
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Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın piyasasında sert dalgalanmaları beraberinde getirdi. 'Altın ne kadar?', 'Gram altın ne kadar oldu?' soruları merak ediliyor. 25 Haziran Perşembe altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatları, son 7 ayın en düşük seviyesini gördü.
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25 Haziran altın fiyatları: Altın ne kadar?
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Altın Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyede.
Altın neden düştü?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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