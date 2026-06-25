Altın Fiyatları Kasım 2025'ten Bu Yana En Düşük Seviyede!

Altındaki düşüş trendini körükleyen bir diğer önemli gelişme ise uluslararası döviz piyasalarında yaşanıyor. Küresel çapta doların diğer majör para birimleri karşısındaki gücünü gösteren dolar endeksi, son 13 ayın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Güçlenen dolar, emtia piyasasının geneli üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor.

Altın, uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandırılan bir varlık olduğu için dolar endeksindeki her yükseliş, altını diğer para birimlerine sahip alıcılar için otomatik olarak daha pahalı hale getiriyor. Yerel para birimleri dolar karşısında değer kaybeden yabancı yatırımcılar, maliyetlerin yükselmesi nedeniyle altın talebini kısıyor. Azalan küresel talep ise fiyatların 7 ayın en düşük seviyelerine kadar sarkmasındaki en büyük katalizörlerden biri olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki günlerde Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar, yönün tayin edilmesinde kritik rol oynamaya devam edecek.