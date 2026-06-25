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Şubatta Rekor Kırmıştı, Şimdi Her Şey Tersine Döndü: Altında 8 Trilyon Liralık Kayıp

Şubatta Rekor Kırmıştı, Şimdi Her Şey Tersine Döndü: Altında 8 Trilyon Liralık Kayıp

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.06.2026 - 10:29
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Türk halkının geleneksel ve en güvenli liman olarak gördüğü altın piyasasında son aylarda yaşanan sert geri çekilme vatandaşları etkiledi. 2026 yılına güçlü bir yükseliş trendiyle başlayan ve ocak ayında ardı ardına rekorlar kıran spot gram altın, küresel piyasalardaki faiz baskısının artmasıyla birlikte kazançlarının tamamını geri verdi.

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Altın yılın ilk yarısında kaybettirme eğilimine girdi.

Altın yılın ilk yarısında kaybettirme eğilimine girdi.

İç piyasadaki bu sert düşüşün ana kaynağı, küresel piyasalarda ons altın fiyatlarında yaşanan yüksek volatilite oldu. Ocağın ilk haftalarında 5.600 dolara kadar tırmanarak küresel çapta dikkatleri üzerine çeken ons altın, haziran ayının son günlerine girilirken kritik psikolojik sınır olan 4.000 doların da altına sarktı. Bu hareketle birlikte altın, 2026 yılının ilk yarısını yatırımcısına kaybettirerek kapatma eğilimine girdi. Piyasa uzmanları, şubat ayını 5.278 dolar seviyesinde kapatan onstaki bu erimenin arkasında birden fazla küresel faktörün yer aldığını belirtiyor.

Türkiye'de 8 trilyon altın eridi.

Türkiye'de 8 trilyon altın eridi.

Altın fiyatlarında özellikle 2025 yılının başından itibaren gözlenen dik yükseliş, Şubat 2026’ya kadar olan dönemde iç piyasada yaklaşık 350 milyar dolarlık ciddi bir servet artışı yaratmıştı. Ancak son dönemdeki gerileme bu tabloyu tamamen tersine çevirdi. QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık’ın mayıs ayı verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, Türkiye genelindeki toplam yurt içi altın stokunun 4 bin 304 ton civarında olduğu tahmin ediliyor.

Söz konusu stok miktarı dikkate alındığında, şubat ayı sonunda Türkiye'nin toplam altın varlığının değeri yaklaşık 730 milyar dolar seviyesindeydi. Ons fiyatının 4.000 doların altına gerilediği güncel piyasa koşullarında ise bu varlığın toplam değeri 550 milyar dolara kadar geriledi. Böylece sadece birkaç ay içinde Türkiye'nin altın varlığında yaşanan 180 milyar dolarlık erime, güncel döviz kuru üzerinden hesaplandığında iç piyasada 8,37 trilyon liralık devasa bir servet kaybı anlamına geliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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