Şubatta Rekor Kırmıştı, Şimdi Her Şey Tersine Döndü: Altında 8 Trilyon Liralık Kayıp

Altın fiyatlarında özellikle 2025 yılının başından itibaren gözlenen dik yükseliş, Şubat 2026’ya kadar olan dönemde iç piyasada yaklaşık 350 milyar dolarlık ciddi bir servet artışı yaratmıştı. Ancak son dönemdeki gerileme bu tabloyu tamamen tersine çevirdi. QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık’ın mayıs ayı verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, Türkiye genelindeki toplam yurt içi altın stokunun 4 bin 304 ton civarında olduğu tahmin ediliyor.

Söz konusu stok miktarı dikkate alındığında, şubat ayı sonunda Türkiye'nin toplam altın varlığının değeri yaklaşık 730 milyar dolar seviyesindeydi. Ons fiyatının 4.000 doların altına gerilediği güncel piyasa koşullarında ise bu varlığın toplam değeri 550 milyar dolara kadar geriledi. Böylece sadece birkaç ay içinde Türkiye'nin altın varlığında yaşanan 180 milyar dolarlık erime, güncel döviz kuru üzerinden hesaplandığında iç piyasada 8,37 trilyon liralık devasa bir servet kaybı anlamına geliyor.