Şubatta Rekor Kırmıştı, Şimdi Her Şey Tersine Döndü: Altında 8 Trilyon Liralık Kayıp
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Türk halkının geleneksel ve en güvenli liman olarak gördüğü altın piyasasında son aylarda yaşanan sert geri çekilme vatandaşları etkiledi. 2026 yılına güçlü bir yükseliş trendiyle başlayan ve ocak ayında ardı ardına rekorlar kıran spot gram altın, küresel piyasalardaki faiz baskısının artmasıyla birlikte kazançlarının tamamını geri verdi.
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Altın yılın ilk yarısında kaybettirme eğilimine girdi.
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Türkiye'de 8 trilyon altın eridi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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