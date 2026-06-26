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Bakan Yusuf Tekin Açlık Grevindeki Öğretmenlerle İlgili İlk Kez Konuştu

Bakan Yusuf Tekin Açlık Grevindeki Öğretmenlerle İlgili İlk Kez Konuştu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.06.2026 - 15:06
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da günlerdir eylemde olan ve açlık grevi başlatan özel sektör ile mülakat mağduru öğretmenlerin direnişine ilişkin ilk kez net açıklamalarda bulundu. Tekin, 'Keşke açlık grevi yapmadan önce şikayetlerini gelip Bakanlığa söyleseydiler' dedi.

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Bakan Yusuf Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu.

Bakan Yusuf Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu.

Ankara’da başlayarak kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanına yayılan öğretmen eylemleri, kritik bir viraja girdi. Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında hak arayışını sürdüren eğitimcilerin direnişi 13’üncü, açlık grevleri ise 12’nci gününü geride bıraktı. Kolluk kuvvetlerinin müdahalelerine ve gözaltılara rağmen geri adım atmayan öğretmenlerin eylemleri sürerken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya dair sessizliğini bozdu.

Koza TV muhabirinin sorularını yanıtlayan Bakan Yusuf Tekin, açlık grevi yapan özel okul öğretmenlerine yönelik çarpıcı ifadeler kullandı. Bakanlığa intikal etmiş herhangi bir şikayet dosyasının bulunmadığını ileri süren Tekin, şunları dedi:

'Keşke açlık grevi yapmadan önce şikayetlerini gelip Bakanlığa söyleseydiler. Hukuk devletinde önce, bir suç işleyen yapı, hukuksuz işlem yapan bir yer varsa; önce gelinir, idari işlem için itiraz edilir. Ondan sonra bu tür şeylere tevessül edilir. Bakanlığımıza ulaşmış, çalıştıkları okullarla ilgili herhangi bir şikayet yok. Şikayet yoksa kim tedbir alacak? Hukuk devleti böyle bir devlettir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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