Leyla Aydemir Davasında Karar: Amcaya Ağırlaştırılmış Müebbet

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan Leyla Aydemir davasının dördüncü duruşması tamamlandı. Duruşmaya tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir ile tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Aydemir, Besim Dursun, Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve Ayşe Artam katıldı. Leyla Aydemir’in annesi ve babası ise duruşmada yer almadı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Kürsüye çıkan amca Yusuf Aydemir, 'Yemin ederim Allah’a suçum günahım yok, suçsuz yere içeride yatıyorum. Ben ağladım diye bana bunu reva gördüler' diyerek suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Aydemir hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 6 yıl hapis cezası verdi. Sanığın mevcut tutukluluk halinin hükmen devamına hükmedildi.

Mahkeme, üzerlerine atılı suçların sabit olmaması nedeniyle diğer tüm sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Gerekçeli kararın yasal süresi içinde yazılarak taraflara tebliğ edileceği belirtildi.