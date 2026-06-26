Leyla Aydemir Davasında Karar: Amcaya Ağırlaştırılmış Müebbet
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Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası verirken, diğer 6 sanık hakkında beraat kararı verdi.
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Leyla Aydemir davasında karar açıklandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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