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Leyla Aydemir Davasında Karar: Amcaya Ağırlaştırılmış Müebbet

Leyla Aydemir Davasında Karar: Amcaya Ağırlaştırılmış Müebbet

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.06.2026 - 11:48
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Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası verirken, diğer 6 sanık hakkında beraat kararı verdi.

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Leyla Aydemir davasında karar açıklandı.

Leyla Aydemir davasında karar açıklandı.

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan Leyla Aydemir davasının dördüncü duruşması tamamlandı. Duruşmaya tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir ile tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Aydemir, Besim Dursun, Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve Ayşe Artam katıldı. Leyla Aydemir’in annesi ve babası ise duruşmada yer almadı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Kürsüye çıkan amca Yusuf Aydemir, 'Yemin ederim Allah’a suçum günahım yok, suçsuz yere içeride yatıyorum. Ben ağladım diye bana bunu reva gördüler' diyerek suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Aydemir hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 6 yıl hapis cezası verdi. Sanığın mevcut tutukluluk halinin hükmen devamına hükmedildi.

Mahkeme, üzerlerine atılı suçların sabit olmaması nedeniyle diğer tüm sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Gerekçeli kararın yasal süresi içinde yazılarak taraflara tebliğ edileceği belirtildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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