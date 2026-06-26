AKOM Hava Durumunu Paylaştı: İstanbul'da Sıcaklığın Fırlayacağı Tarih

İstanbul yeni haftaya adeta 'kavrularak' başlayacak. AKOM'un haftalık tahmin tablosunda yer alan bilgilere göre, pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar kademeli olarak tırmanışa geçiyor. Yeni hafta başı itibarıyla termometrelerin 33 dereceyr kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

Gün gün beklenen sıcaklık değerleri ise şu şekilde sıralandı:

27 Cumartesi-28 Haziran Pazar: Az bulutlu ve açık 29 derece

29 Haziran Pazartesi: Açık bir gökyüzü, en düşük 19, en yüksek 30 derece

30 Haziran Salı: Açık bir gökyüzü, en düşük 20, en yüksek 32 derece

01 Temmuz Çarşamba: Açık bir gökyüzü, en düşük 22, en yüksek 33 derece

02 Temmuz Perşembe: Açık bir gökyüzü, en düşük 23, en yüksek 33 derece

İstanbul'da nem oranı kaç?

AKOM'un paylaşımına göre İstanbul'da nem oranı yüzde 35-80 arasında değişecek. Özellikle akşam ve gece saatlerinde rüzgarın hız kesmesiyle birlikte nemin yaratacağı hissedilen sıcaklık artabilir.