AKOM Hava Durumunu Paylaştı: İstanbul'da Sıcaklığın Fırlayacağı Tarih
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AKOM, megakentte yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. 26 Haziran 2026 Cuma günü paylaşılan verilere göre, İstanbul önümüzdeki günlerde tamamen yaz güneşinin etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Ancak rapora göre, kavurucu sıcakların hemen öncesinde İstanbulluları rahatlatacak çok önemli bir detay öne çıkıyor: Kuzeyli rüzgarlar.
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İstanbul'un imdadın poyraz yetişiyor.
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Yeni haftaya dikkat! AKOM açıkladı: İstanbul'da sıcaklık 35 dereceye dayanacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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