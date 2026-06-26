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AKOM Hava Durumunu Paylaştı: İstanbul'da Sıcaklığın Fırlayacağı Tarih

AKOM Hava Durumunu Paylaştı: İstanbul'da Sıcaklığın Fırlayacağı Tarih

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.06.2026 - 11:42
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AKOM, megakentte yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. 26 Haziran 2026 Cuma günü paylaşılan verilere göre, İstanbul önümüzdeki günlerde tamamen yaz güneşinin etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Ancak rapora göre, kavurucu sıcakların hemen öncesinde İstanbulluları rahatlatacak çok önemli bir detay öne çıkıyor: Kuzeyli rüzgarlar.

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İstanbul'un imdadın poyraz yetişiyor.

İstanbul'un imdadın poyraz yetişiyor.

AKOM, İstanbul için hava tahmin raporunu paylaştı. 27 Haziran-2 Temmuz tarihlerini kapsayan rapora göre İstanbul'da sıcaklık artacak. Ancak sıcaklıkların etkisi poyrazın etkisiyle az hissedilecek. Kuvvetli şekilde esecek poyraz, güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşırı yükselmesine set çekecek.

Hafta sonu boyunca termometreler 28-30 derece aralığında seyredecek. Özellikle 27 Haziran Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 29 derece, 28 Haziran Pazar günü ise 28 derece olarak ölçülecek.

Yeni haftaya dikkat! AKOM açıkladı: İstanbul'da sıcaklık 35 dereceye dayanacak.

Yeni haftaya dikkat! AKOM açıkladı: İstanbul'da sıcaklık 35 dereceye dayanacak.

İstanbul yeni haftaya adeta 'kavrularak' başlayacak. AKOM'un haftalık tahmin tablosunda yer alan bilgilere göre, pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar kademeli olarak tırmanışa geçiyor. Yeni hafta başı itibarıyla termometrelerin 33 dereceyr kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

Gün gün beklenen sıcaklık değerleri ise şu şekilde sıralandı:

27 Cumartesi-28 Haziran Pazar: Az bulutlu ve açık 29 derece

29 Haziran Pazartesi: Açık bir gökyüzü, en düşük 19, en yüksek 30 derece

30 Haziran Salı: Açık bir gökyüzü, en düşük 20, en yüksek 32 derece

01 Temmuz Çarşamba: Açık bir gökyüzü, en düşük 22, en yüksek 33 derece

02 Temmuz Perşembe: Açık bir gökyüzü, en düşük 23, en yüksek 33 derece

İstanbul'da nem oranı kaç?

AKOM'un paylaşımına göre İstanbul'da nem oranı yüzde 35-80 arasında değişecek. Özellikle akşam ve gece saatlerinde rüzgarın hız kesmesiyle birlikte nemin yaratacağı hissedilen sıcaklık artabilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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