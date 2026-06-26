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Sinan Engin, Türkiye-ABD Maçını Trump'a Armağan Etti: "Koyduk Ya, Çok Hoşuma Gitti"

etiket Sinan Engin, Türkiye-ABD Maçını Trump'a Armağan Etti: "Koyduk Ya, Çok Hoşuma Gitti"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.06.2026 - 09:36

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Türkiye'nin Dünya Kupası macerası ABD maçıyla birlikte yeniden konuşulmaya başlandı. Dünya Kupası'na veda eden Türkiye'nin ABD'ye karşı 3 gol atması buruk sevinç yarattı. YouTube'da Asist Analiz kanalına konuk olan Sinan Engin, Türkiye-ABD maçını yorumladı.

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"Bugün onlara koyduk ya, çok hoşuma gitti benim. Buradan Trump'a da gitsin bu."

"Bugün onlara koyduk ya, çok hoşuma gitti benim. Buradan Trump'a da gitsin bu."

Türkiye-ABD'yi 3-2 mağlup etti. Herkes Türkiye'nin geç bulduğu golleri konuşurken Sinan Engin'den farklı bir yorum geldi. Sinan Engin, Türkiye'nin ABD'yi yenmesini Trump'a armağan etti.

Sinan Engin, Türkiye-ABD maçına şu yorumda bulundu:

'Beni bugün ne mutlu etti biliyor musun? Beni bugün mutlu eden bir şeyi söyleyeyim. Hollywood yıldızlarının önünde, Türk Milli Takımı'nın, Türk çocuklarının ne kadar yetenekli olduğunu gösterdik onlara. DiCaprio'lar falan... Hakikaten Hollywood yıldızlarının önünde Türk Milli Takımı'nın kazanması beni çok mutlu etti. En azından Türkiye adına çok büyük reklam oldu. En azından oradaki Türk seyircilerimiz o staddan kafaları yukarıda çıktılar. Amerikan takımını yendiler. En azından bugün bir... Yani ne diyeyim, Arda Güler bugün bir Hollywood yıldızı gibiydi ya.  Bugün hakikaten beni gururlandıran bir tane de bu. Yani Amerika gibi böyle görgüsüz, kendilerini dünyanın anladım mı, hep üst perdesinden gören bu insanlara, bugün onlara orada koyduk ya, çok hoşuma gitti benim. Buradan Trump'a da gitsin bu.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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