Sinan Engin, Türkiye-ABD Maçını Trump'a Armağan Etti: "Koyduk Ya, Çok Hoşuma Gitti"

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Türkiye'nin Dünya Kupası macerası ABD maçıyla birlikte yeniden konuşulmaya başlandı. Dünya Kupası'na veda eden Türkiye'nin ABD'ye karşı 3 gol atması buruk sevinç yarattı. YouTube'da Asist Analiz kanalına konuk olan Sinan Engin, Türkiye-ABD maçını yorumladı.
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"Bugün onlara koyduk ya, çok hoşuma gitti benim. Buradan Trump'a da gitsin bu."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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