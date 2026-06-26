Sinan Engin, Türkiye-ABD Maçını Trump'a Armağan Etti: "Koyduk Ya, Çok Hoşuma Gitti"

Türkiye-ABD'yi 3-2 mağlup etti. Herkes Türkiye'nin geç bulduğu golleri konuşurken Sinan Engin'den farklı bir yorum geldi. Sinan Engin, Türkiye'nin ABD'yi yenmesini Trump'a armağan etti.

Sinan Engin, Türkiye-ABD maçına şu yorumda bulundu:

'Beni bugün ne mutlu etti biliyor musun? Beni bugün mutlu eden bir şeyi söyleyeyim. Hollywood yıldızlarının önünde, Türk Milli Takımı'nın, Türk çocuklarının ne kadar yetenekli olduğunu gösterdik onlara. DiCaprio'lar falan... Hakikaten Hollywood yıldızlarının önünde Türk Milli Takımı'nın kazanması beni çok mutlu etti. En azından Türkiye adına çok büyük reklam oldu. En azından oradaki Türk seyircilerimiz o staddan kafaları yukarıda çıktılar. Amerikan takımını yendiler. En azından bugün bir... Yani ne diyeyim, Arda Güler bugün bir Hollywood yıldızı gibiydi ya. Bugün hakikaten beni gururlandıran bir tane de bu. Yani Amerika gibi böyle görgüsüz, kendilerini dünyanın anladım mı, hep üst perdesinden gören bu insanlara, bugün onlara orada koyduk ya, çok hoşuma gitti benim. Buradan Trump'a da gitsin bu.'