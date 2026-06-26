Yargıtay'dan Emsal 'İmza' Kararı: Fabrikadaki Usta Şirketin Ortağı Olacaktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yargıtay, milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karara imza attı. Sayfalar dolusu sözleşmelerde her yaprağın tek tek imzalanıp kaşelenmesinin hukuki bir zorunluluk olup olmadığı tartışması, sonuca bağlandı. Yargıtay, son sayfanın usulüne uygun imzalanmış olmasının, sözleşmenin geçerliliği için yeterli olduğunu hükmetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fabrikadaki usta, şirketin ortağı olacaktı. Sözleşmede her sayfaya imza atmaması nedeniyle satış gerçekleşmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yerel mahkeme "İmza yok" dedi, Yargıtay oy birliğiyle bozdu.
"Son sayfadaki imza ve kaşe bağlayıcıdır."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın