Yargıtay'dan Emsal 'İmza' Kararı: Fabrikadaki Usta Şirketin Ortağı Olacaktı

Milyon liralık davanın fitili, bir fabrikada usta olarak çalışan personelin işverenle yaptığı özel bir anlaşmayla ateşlendi. İddiaya göre usta, aylık maaşının yanı sıra çalıştığı fabrikanın belirli bir bölümünün mülkiyetini (bağımsız bölümünü) devralmak üzere şirket yetkilileriyle el sıkıştı. Taraflar, bu anlaşmayı detaylı bir iş sözleşmesine dökerek imza altına aldı. Ancak taahhüt edilen süre dolmasına rağmen fabrika payının devri gerçekleşmeyince, mağdur olduğunu belirten usta konuyu yargıya taşıdı.

Davalı şirket ise mahkemede şaşırtıcı bir savunma yaptı. Sözleşmenin sayfalarca sürdüğünü belirten şirket avukatları, her bir sayfada şirket yetkilisinin imzasının ve kaşesinin yer almadığını, bu eksiklik nedeniyle yapılan gayrimenkul satış vaadinin hukuken geçersiz olduğunu öne sürdü.