Milli Takım Kampında Şok İddia: “Orkun’un Babası Eleştirdi, Ailelere Yasak Geldi”

Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki performasına yönelik tepkiler sürüyor. Turnuvaya büyük heyecanlarla başlayan Milli Takım, Paraguay ile oynadığı ikinci maçta hayallerine veda etti. Hem statta hem ekran karşısında A Milli Takımı’na desteklerini sonuna kadar gösteren taraftarlar da büyük hayal kırıklığına uğradı. Yaşananların ardından başarısızlıkta parmağı olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör Montella için istifa çağrıları çığ gibi büyüdü.

İddialara göre tepki gösterenlerden biri de Orkun Kökçü'nün babası oldu. Haluk Yürekli'nin '343 Digital' YouTube kanalında ortaya attığı iddiaya göre Orkun Kökçü'nün babası Milli Takımı'n kamp yaptığı otelin lobisinde herkesin duyacağı şekilde eleştirilerde bulununca ailelere yasak geldi.

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