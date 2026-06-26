article/comments
article/share
Haberler
Spor
Milli Takım Kampında Şok İddia: “Orkun’un Babası Eleştirdi, Ailelere Yasak Geldi”

etiket Milli Takım Kampında Şok İddia: “Orkun’un Babası Eleştirdi, Ailelere Yasak Geldi”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.06.2026 - 10:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki performasına yönelik tepkiler sürüyor. Turnuvaya büyük heyecanlarla başlayan Milli Takım, Paraguay ile oynadığı ikinci maçta hayallerine veda etti. Hem statta hem ekran karşısında A Milli Takımı’na desteklerini sonuna kadar gösteren taraftarlar da büyük hayal kırıklığına uğradı. Yaşananların ardından başarısızlıkta parmağı olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör Montella için istifa çağrıları çığ gibi büyüdü.

İddialara göre tepki gösterenlerden biri de Orkun Kökçü'nün babası oldu. Haluk Yürekli'nin '343 Digital' YouTube kanalında ortaya attığı iddiaya göre Orkun Kökçü'nün babası Milli Takımı'n kamp yaptığı otelin lobisinde herkesin duyacağı şekilde eleştirilerde bulununca ailelere yasak geldi.

Kaynak

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
23 Gün
:
12 Saat
:
42 Dakika
:
48 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Gelecek Maçlar

13 Haziran 04:00
USA
USA
-
PAR
PAR
14 Haziran 07:00
AUS
AUS
-
TUR
TUR
19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Montella'ya yönelik tepkiler devam ediyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Montella'ya yönelik tepkiler devam ediyor.

2026 Dünya Kupası’na büyük umutlarla ve tarihi bir heyecan dalgasıyla başlayan A Milli Futbol Takımı, Paraguay karşısında aldığı şok mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda etti. Şampiyonluk vizyonuyla çıkılan bu yolda gelen erken eleniş, hem stadyumda hem de ekranları başında kırmızı-beyazlı ekibe gönül veren milyonlarca taraftarı adeta yıktı. Paraguay maçının ardından sosyal medyada ve spor kamuoyunda yükselen eleştiri sesleri, kısa sürede çığ gibi büyüyerek radikal istifa taleplerine dönüştü.

Başarısızlığın faturası, başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella olmak üzere, yönetim kadrosuna kesildi. Futbolseverler ve yorumcular, alınan taktiksel kararları ve turnuva yönetimini sert sözlerle eleştirirken, hem Hacıosmanoğlu hem de İtalyan çalıştırıcı için istifa çağrıları peş peşe geldi.

İddia: "Orkun Kökçü'nün babası eleştirdi. Aileler artık kampa alınmayacak."

İddia: "Orkun Kökçü'nün babası eleştirdi. Aileler artık kampa alınmayacak."
twitter.com

Spor yorumcusu Haluk Yürekli, turnuvanın perde arkasına dair çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Yürekli’nin X (Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı kulis bilgisine göre, Paraguay mağlubiyetinin hemen ardından ay-yıldızlı ekibin kamp yaptığı otelin lobisinde gergin anlar yaşandı.

İddiaya göre, Milli Takım oyuncularından Orkun Kökçü’nün babası, otel lobisinde herkesin duyabileceği şekilde yüksek sesle memnuniyetsizliğini dile getirdi. Baba Kökçü’nün eleştiri oklarının hedefinde ise sadece teknik direktör Vincenzo Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da vardı.

Yaşanan bu yüksek tansiyonlu lobi krizinin ardından, federasyon yetkililerinin radikal bir karar aldığı öne sürüldü. İddialara göre aileler yasak geldi.

Yürekli, X hesabından şunları ileri sürdü: 

'Orkun Kökçü'nün babası milli takımın kamp yaptığı otelin lobisinde herkesin duyacağı şekilde Montella'yı, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ve Hakan Çalhanoğlu'nu eleştirmiş. Aileler bu sebeple artık kampa alınmayacakmış. Orkun Kökçü'nün babası neden eleştiriyor buna da bakmak lazım!'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın