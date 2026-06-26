Cüneyt Özdemir'in Abartılı Gol Sevinci Gündem Oldu

'Son dakika golü sonrasında 24 yıl sonra kazandığımız ilk dünya kupası maçında seviniyorum. Bu sevincimin karşılığında altında yazılan yorumlara bakarsanız ne kadar toksik bir futbol ortamında yaşadığımızı görüyorsunuz.

Pardon sadece futbol değil, toplum olarak ne kadar berbat bir yerde olduğumuzu da görebilirsiniz.

Bilmem bu duyguyu nasıl aşabileceğiz, inanın...'