Cüneyt Özdemir'in Abartılı Gol Sevinci Gündem Oldu
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Türkiye, Dünya Kupası'nda ABD ile karşı karşıya geldi. ABD'yi 3-2 mağlup eden Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda bir maçı kazandı. Türk taraftarlar stadyumda A Milli Futbol Takımı'nı yalnız bırakmadı. Yalnız bırakmayanlar arasında gazeteci Cüneyt Özdemir de yer aldı. Özdemir, gol sevincini X hesabından 'Zırdeliyiz biz:))' sözleriyle paylaştı. Cüneyt Özdemir'in abartılı gol sevinci sosyal medyada gündem oldu. Özdemir'den açıklama geldi.
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Cüneyt Özdemir'in gol sevinci 'abartılı' bulununca açıklama gecikmedi.
Cüneyt Özdemir'in gol sevincine neler denildi? İşte Özdemir'e açıklama yaptıran o yorumlar...
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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