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Cüneyt Özdemir'in Abartılı Gol Sevinci Gündem Oldu

etiket Cüneyt Özdemir'in Abartılı Gol Sevinci Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.06.2026 - 12:28
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Türkiye, Dünya Kupası'nda ABD ile karşı karşıya geldi. ABD'yi 3-2 mağlup eden Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda bir maçı kazandı. Türk taraftarlar stadyumda A Milli Futbol Takımı'nı yalnız bırakmadı. Yalnız bırakmayanlar arasında gazeteci Cüneyt Özdemir de yer aldı. Özdemir, gol sevincini X hesabından 'Zırdeliyiz biz:))' sözleriyle paylaştı. Cüneyt Özdemir'in abartılı gol sevinci sosyal medyada gündem oldu. Özdemir'den açıklama geldi.

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Cüneyt Özdemir'in gol sevinci👇🏻

Cüneyt Özdemir'in gol sevinci 'abartılı' bulununca açıklama gecikmedi.

Cüneyt Özdemir'in gol sevinci 'abartılı' bulununca açıklama gecikmedi.
twitter.com

'Son dakika golü sonrasında 24 yıl sonra kazandığımız ilk dünya kupası maçında seviniyorum. Bu sevincimin karşılığında altında yazılan yorumlara bakarsanız ne kadar toksik bir futbol ortamında yaşadığımızı görüyorsunuz. 

Pardon sadece futbol değil, toplum olarak ne kadar berbat bir yerde olduğumuzu da görebilirsiniz. 

Bilmem bu duyguyu nasıl aşabileceğiz, inanın...'

Cüneyt Özdemir'in gol sevincine neler denildi? İşte Özdemir'e açıklama yaptıran o yorumlar...

Cüneyt Özdemir'in gol sevincine neler denildi? İşte Özdemir'e açıklama yaptıran o yorumlar...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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