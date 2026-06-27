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Kıymada Taşlık, Sucukta Dil Çıktı! Bakanlık Ünlü Markaları Tek Tek İfşa Etti

Kıymada Taşlık, Sucukta Dil Çıktı! Bakanlık Ünlü Markaları Tek Tek İfşa Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.06.2026 - 10:29
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda taklit-tağşiş listesini güncelledi. Bakanlığın resmi Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurduğu son güncellemede, özellikle et ve süt ürünlerinde yapılan hileler adeta 'Pes' dedirtti. on laboratuvar sonuçlarıyla birlikte listeye 9 yeni kusurlu ürün dahil edildi.

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Dana kıymada taşlık, sucukta dil çıktı.

Dana kıymada taşlık, sucukta dil çıktı.

Tüketicilerin en çok tercih ettiği temel gıda maddelerinden olan kıyma, sucuk ve köfte harcı gibi ürünler mercek altına alındı. Yapılan mikrobiyolojik ve histolojik incelemeler neticesinde, ürünlerin etiketlerindeki beyanlar ile gerçek içerikleri arasında çok ciddi farklar olduğu ortaya çıktı.

En dikkat çekici usulsüzlüklerden biri İstanbul ve Ankara'daki örneklerde yaşandı. İstanbul’da satışa sunulan Özsultan Et Dünyası markasına ait 'dana kıyma' ürününden alınan numunelerde, dana eti yerine kanatlı eti (tavuk/hindi) ve sakatat sınıfına giren taşlık tespit edildi. Ankara merkezli üretim yapan Harika Sucukları firmasının dana sucuklarında ise tüketiciden gizlenmiş sakatat, yani dil kullanımı belirlendi.

Bakanlığın radarına takılan tek hileli içerikler bunlarla sınırlı kalmadı. Popüler et ürünlerinde maliyeti düşürmek amacıyla halkın sağlığıyla oynayan diğer firmalar da tek tek ifşa edildi:

  • Bicen markasının tüketicilere sunduğu dana-kuzu köfte harcının içerisinden baş eti çıktı.

  • Polat Uysal markası tarafından '%100 piliç eti' ibaresiyle satılan köfte ürününde, kemik ve kıkırdak dokularının yüksek basınçla ayrıştırılmasıyla elde edilen ve gıda sanayisinde doğrudan kullanımı sınırlandırılan mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

  • Et ürünlerinin yanı sıra günlük tüketimde sıkça yer alan bazı süt ve krema ürünlerinde de tağşiş yapıldığı, hayvansal yağ yerine bitkisel yağ karıştırılarak ürünlerin içeriğinin değiştirildiği kayıtlara geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı yeni liste:

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı yeni liste:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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