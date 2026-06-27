Kıymada Taşlık, Sucukta Dil Çıktı! Bakanlık Ünlü Markaları Tek Tek İfşa Etti

Tüketicilerin en çok tercih ettiği temel gıda maddelerinden olan kıyma, sucuk ve köfte harcı gibi ürünler mercek altına alındı. Yapılan mikrobiyolojik ve histolojik incelemeler neticesinde, ürünlerin etiketlerindeki beyanlar ile gerçek içerikleri arasında çok ciddi farklar olduğu ortaya çıktı.

En dikkat çekici usulsüzlüklerden biri İstanbul ve Ankara'daki örneklerde yaşandı. İstanbul’da satışa sunulan Özsultan Et Dünyası markasına ait 'dana kıyma' ürününden alınan numunelerde, dana eti yerine kanatlı eti (tavuk/hindi) ve sakatat sınıfına giren taşlık tespit edildi. Ankara merkezli üretim yapan Harika Sucukları firmasının dana sucuklarında ise tüketiciden gizlenmiş sakatat, yani dil kullanımı belirlendi.