Kıymada Taşlık, Sucukta Dil Çıktı! Bakanlık Ünlü Markaları Tek Tek İfşa Etti
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda taklit-tağşiş listesini güncelledi. Bakanlığın resmi Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurduğu son güncellemede, özellikle et ve süt ürünlerinde yapılan hileler adeta 'Pes' dedirtti. on laboratuvar sonuçlarıyla birlikte listeye 9 yeni kusurlu ürün dahil edildi.
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Dana kıymada taşlık, sucukta dil çıktı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı yeni liste:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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