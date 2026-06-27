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Cüneyt Özdemir, Kendisini Eleştiren Nevzat Aydın'a Twitter'da Küfretti

Cüneyt Özdemir, Kendisini Eleştiren Nevzat Aydın'a Twitter'da Küfretti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.06.2026 - 09:56
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Dünya Kupası'na ikinci maçında veda eden Türkiye, üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Türkiye, ABD'yi 3-2 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda ilk kez bir maçı kazandı. Türkiye'nin gecikmeli galibiyeti gündem olurken gazeteci Cüneyt Özdemir, gol sevincini X hesabından paylaştı. Özdemir'in sevinci 'abartılı' bulununca yorum yağdı. Yorum yapanlardan biri de Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın oldu. Nevzat Aydın yorum yapınca Cüneyt Özdemir'den küfürlü karşılık geldi.

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İlk önce Cüneyt Özdemir'in gündem olan gol sevincini izleyelim:

Detaylar için👇🏻

Nevzat Aydın'a küfürlü yanıt.

Nevzat Aydın'a küfürlü yanıt.

Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın, söz konusu gönderiye 'Sevinilebilir, onda sıkıntı yok da olay külliyen tiyatro' yorumunda bulundu. 

Cüneyt Özdemir ise 'Bi s.ktrolup gidebilirsiniz!' dedi ve şöyle devam etti:

'Ada eleştirilerini atlamadınız değil mi? Kolay değil görgüsüzlük Nevzat bey… 

Bi s.ktrolup gidebilirsiniz! 

Hak ettiğiniz seviye bu sizin. Milli Takımımızın galibiyetini sevinirken de, hesabını sizin gibi sonradan görmelere sormayalım izninizle…

( Hadsize had bildirmek öksüze kaftan giydirmek gibidir)'

Nevzat Aydın: "Gerçek yüzünü göster."

Nevzat Aydın: "Gerçek yüzünü göster."
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Nevzat Aydın'dan ise yanıt gecikmedi. Aydın, Özdemir'e 'Hah şöyle gerçek yüzünü göster Cüneyt. Herkes senin nasıl bir kompleksli hıyar ve yalaka olduğunu görsün. 😊' yanıtını verdi.

Cüneyt Özdemir'in sözlerine sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi:

Cüneyt Özdemir'in sözlerine sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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