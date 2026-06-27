Cüneyt Özdemir, Kendisini Eleştiren Nevzat Aydın'a Twitter'da Küfretti

Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın, söz konusu gönderiye 'Sevinilebilir, onda sıkıntı yok da olay külliyen tiyatro' yorumunda bulundu.

Cüneyt Özdemir ise 'Bi s.ktrolup gidebilirsiniz!' dedi ve şöyle devam etti:

'Ada eleştirilerini atlamadınız değil mi? Kolay değil görgüsüzlük Nevzat bey…

Bi s.ktrolup gidebilirsiniz!

Hak ettiğiniz seviye bu sizin. Milli Takımımızın galibiyetini sevinirken de, hesabını sizin gibi sonradan görmelere sormayalım izninizle…

( Hadsize had bildirmek öksüze kaftan giydirmek gibidir)'