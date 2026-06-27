Cüneyt Özdemir, Kendisini Eleştiren Nevzat Aydın'a Twitter'da Küfretti
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Dünya Kupası'na ikinci maçında veda eden Türkiye, üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Türkiye, ABD'yi 3-2 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda ilk kez bir maçı kazandı. Türkiye'nin gecikmeli galibiyeti gündem olurken gazeteci Cüneyt Özdemir, gol sevincini X hesabından paylaştı. Özdemir'in sevinci 'abartılı' bulununca yorum yağdı. Yorum yapanlardan biri de Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın oldu. Nevzat Aydın yorum yapınca Cüneyt Özdemir'den küfürlü karşılık geldi.
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Nevzat Aydın'a küfürlü yanıt.
Nevzat Aydın: "Gerçek yüzünü göster."
Cüneyt Özdemir'in sözlerine sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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